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مكة تعلن إغلاق أماكن ممارسة رياضة المشي للحد من "كورونا"

الأحد 22/مارس/2020 - 07:28 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأحد، إغلاق أماكن ممارسة رياضة المشي مؤقتاً، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الأمانة عبر حسابها بـ "تويتر".

ويذكر أن أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، تسجيل 119 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها 7 حالات مرتبطة بالسفر و72 حالة من الجنسية التركية.

وأوضح الدكتوى العبدالعالي في المؤتمر الصحفي، لكشف مستجدات فايروس كورونا، أنه يتم رصد المزيد من حالات المخالطين للمصابين بكورونا، داعيا الجميع إلى البقاء في المنازل وتجنب المخالطة والتنقل، وقال "انتبهوا لأنفسكم.. المخالطة خطيرة جدا".

وقال متحدث وزارة الصحة: حذرنا مرارا وتكرارا من حضور المناسبات والتجمعات لأنها خطيرة على أفراد المجتمع، مضيفا: "إجراءات مكافحة كورونا مستمرة بشكل صارم".

وبين المتحدث باسم "الصحة"، أن من بين الحالات الجديدة المسجلة، 40 إصابة مخالطة لحالات سابقة وارتبطت بحضور المناسبات والتجمعات، مؤكداً أن "الخطوات الاحترازية متعددة وقد نلجأ للمزيد منها متى ما دعت الحاجة لذلك"، و"نرجو عدم السفر بين المدن إلا لأمر ضروري"، مشيرا إلى أن "تعليق الدخول إلى القطيف خطوة وقائية ومعدل الحالات المسجلة فيها في انخفاض".

وكان الدكتور العبدالعالي قد أعلن أمس (السبت) ارتفاع الإصابات إلى 392 حالة، قبل أن يتم اليوم إعلان 119 حالة جديدة بـ"كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 511 إصابة.

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودي، الدكتور محمد العبدالعالي، أن حقيقة إغلاق المحال التجارية إجبارياً في الثامنة مساءً، ليست معلنة حاليا.

وجاء ذلك رداً على سؤال حول ما تردد عن إغلاق المحال التجارية إجبارياً في الثامنة مساءً، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال المتحدث الرسمي، إنه في حال كان هناك أي إجراءات تتعلق بإغلاق المتاجر والمحال في وقت معين أو تقليص ساعات العمل بها، فإن الجهات المعنية ستعلن عن ذلك بشكل رسمي.


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وقاية من كورونا ممارسة الرياضة مكة فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية اغلاق احترازي

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