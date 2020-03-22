"إجراءات حكيمة من قائد عظيم".. كيف تعامل السيسي مع أزمتي السيول وفيروس كورونا في مصر؟

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة مصر، وهو دائما يعمل من أجل المواطن المصري والحصول على كافة حقوقه وحمايته ليس داخل البلاد فقط، ولكن في العالم أجمع، ويضع دائمًا الشعب المصري في أولى قراراته أثناء حدوث أي طوارئ لتخفيف العبء عنه، ويتخذ إجراءات حكيمة من أجل حماية الوطن والمواطن.

وواجهت مصر خلال عام 2020، أزمتي حالة الطقس السيئ التي ضربت البلاد، وفيروس كورونا الذي انتشر في جميع دول العالم، ولكن مع كل أزمة تجد السيسي يتحمل بحكمة وإنسانية المسؤولية ويخفف العبء عن كاهل المواطنين خاصة البسطاء والمحتاجين، فمنذ الوهلة الأولى لوقوع الأزمتين والرئيس يعطي تعليماته المباشر لكافة مسؤولي الحكومة التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بانتشال كافة الأزمات التي تقع على عاتق المواطنين وتوفير كل سبل الراحة لتخفيف العناء عن الشعب المصري العظيم.







وخلال لقاء السيسي، اليوم، بعددٍ من السيدات المصريات من مختلف المجالات في قصر الاتحادية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، تطرق الرئيس، إلى أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن أزمة كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم كله، ولم يحدث في تاريخ الإنسانية المعاصر أن حدثت أزمة بهذا الحجم، حيث انتشر في أكثر من 177 دولة.

وأوضح أن تأثيراته ستكون كبيرة جدًا، وأن شكل العالم سيختلف كثيرًا عما قبل الأزمة، وسيحدث تأثيرات اقتصادية عميقة، حتى مع الدول التي احتوت المرض.





