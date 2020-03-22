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"إجراءات حكيمة من قائد عظيم".. كيف تعامل السيسي مع أزمتي السيول وفيروس كورونا في مصر؟

الأحد 22/مارس/2020 - 07:36 م
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أحمد مختار
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منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة مصر، وهو دائما يعمل من أجل المواطن المصري والحصول على كافة حقوقه وحمايته ليس داخل البلاد فقط، ولكن في العالم أجمع، ويضع دائمًا الشعب المصري في أولى قراراته أثناء حدوث أي طوارئ لتخفيف العبء عنه، ويتخذ إجراءات حكيمة من أجل حماية الوطن والمواطن.

وواجهت مصر خلال عام 2020، أزمتي حالة الطقس السيئ التي ضربت البلاد، وفيروس كورونا الذي انتشر في جميع دول العالم، ولكن مع كل أزمة تجد السيسي يتحمل بحكمة وإنسانية المسؤولية ويخفف العبء عن كاهل المواطنين خاصة البسطاء والمحتاجين، فمنذ الوهلة الأولى لوقوع الأزمتين والرئيس يعطي تعليماته المباشر لكافة مسؤولي الحكومة التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بانتشال كافة الأزمات التي تقع على عاتق المواطنين وتوفير كل سبل الراحة لتخفيف العناء عن الشعب المصري العظيم.

إجراءات حكيمة من قائد عظيم.. كيف تعامل السيسي مع أزمتي السيول وفيروس كورونا في مصر؟

وخلال لقاء السيسي، اليوم، بعددٍ من السيدات المصريات من مختلف المجالات في قصر الاتحادية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، تطرق الرئيس، إلى أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن أزمة كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم كله، ولم يحدث في تاريخ الإنسانية المعاصر أن حدثت أزمة بهذا الحجم، حيث انتشر في أكثر من 177 دولة.

وأوضح أن تأثيراته ستكون كبيرة جدًا، وأن شكل العالم سيختلف كثيرًا عما قبل الأزمة، وسيحدث تأثيرات اقتصادية عميقة، حتى مع الدول التي احتوت المرض.

إجراءات حكيمة من قائد عظيم.. كيف تعامل السيسي مع أزمتي السيول وفيروس كورونا في مصر؟

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز ما جاء في كلمة الرئيس السيسي عن أزمتي الطقس السيئ وفيروس كورونا وإليكم التفاصيل:

- أزمة فيروس كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم.
- شكل العالم سيختلف بعد مرور أزمة تفشي فيروس كورونا.
- منذ بداية أزمة كورونا في الصين قمنا بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة.
- الدولة المصرية انتبهت لأزمة كورونا مبكرا وقمنا بالاستعداد الجيد للأزمة.
- يجب تعاون كل المصريين لتخطي أزمة كورونا.
- على الإعلام القيام بدوره في نشر التوعية الحقيقية للشعب المصري.
- تعاملنا مع أزمة كورونا بمنتهى الشفافية.
- الدولة المصرية أخذت بالأسباب وبذلت كل الجهد لمواجهة فيروس كورونا.
- أناشد كل المصريين بمزيد من الالتزام خلال الأسبوعين المقبلين.
- يجب اتباع كل الإجراءات والإرشادات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.
- لا يوجد لدينا أي مشكلة في توافر السلع وحجم الاحتياطي يكفي على الأقل لثلاثة أشهر لأي سلعة.
- أتقدم للقطاع الطبي في مصر بكل التحية والتقدير.
- كل التقدير والاحترام لكل من يعمل داخل القطاع الطبي الذي يتصدى للأزمة.
- أشكر الحكومة في مواجهتها لأزمة الطقس السيئ.
- تم تعويض المتضررين من أزمة الطقس السيئ وسيتم بناء وحدات سكنية بشكل حضاري.
- الإعلام قام بدور عظيم في مواجهة الشائعات.
- أشكر القوات المسلحة والشرطة لدورهما في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
- منذ عام 2013 نبذل كل الجهد لمواجهة التحديات.
- لولا خطة الإصلاح الاقتصادي لا يمكن تحمل كل التحديات التي نجابهها.
- أناشد المصريين بالصمود في مواجهة أزمة كورونا.
- تم توجه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا.
- تم إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" للمتضررين من القطاع السياحي.
- كل الإجراءات التي قامت بها الدولة خلال الأيام الماضية كانت لتخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة على المواطنين.
- سنعبر هذه الأزمة بوحدة المصريين وإرادتهم.

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