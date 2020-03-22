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السلطات الإيطالية تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 07:19 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الأحد، وفاة 651 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 5476 حالة، لافتة إلى أن عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى 59138 مصابا، شفي منهم 7024 حالة.

وكانت وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في منطقة لومبارديا الإيطالية ارتفعت بمقدار 360 حالة خلال 24 ساعة.

ولفتت "رويترز" إلى أن عدد الإصابات بكورونا في المنطقة التي تضم ميلانو ازداد بمقدار 2590؛ ليبلغ 28370 حالة، مع أن بعض النتائج لا تزال بانتظار تأكيد.

هذا وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في وقت سابق، عن تعليق الإنتاج في أراضي بلاده باستثناء النشاطات الضرورية، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال كونتي: إن "ما نضحي به ونحن نلزم بيوتنا قليل جدا، مقارنة مع أداء جميع الأطباء والمشاركين في معالجة هذه الحالة الطارئة، الذين يواصلون عملهم".

وأضاف" ولكننا نعلن عن خطوة جديدة "سيتم إيقاف كل النشاطات الإنتاجية على أراضينا الوطنية باستثناء الضرورية والحيوية منها".

كما قرر تطبيق إجراءات العزل الصحي في كافة أراضي البلاد لتشمل فرض قيود على كل النقلات وحظر جميع التجمعات العامة.

هذا وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

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