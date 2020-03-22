Advertisements
Advertisements
Advertisements

"معندناش مشاكل".. "السيسي" يطمئن المصريين على احتياطي السلع (فيديو)

الأحد 22/مارس/2020 - 07:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية ليس لديها أي مشكلة في احتياطي السلع، معلقًا: "معندناش أي مشكلة خالص".

وأضاف "السيسي"، خلال لقائه مع أمهات الشهداء، أن العنوان الرئيس مع لقاءاته مع وزير التموين هو حجم الاحتياطي المتيسر لدى الدولة المصرية، موضحًا أن الحجم الاحتياطي لأي سلعة أساسية في مصر لا يقل عن ثلاثة أشهر.

ووجه الرئيس السيسي، حديثه للمواطنين، قائلًا: "إحنا بنتكالب على السلع ليه، الحاجة موجودة ومش هتنتهي، وإحنا حريصين على كده".

وتقدم الرئيس السيسي، للقطاع الطبي في مصر بكل التحية والتقدير، قائلًا: "أنتم تخوضون معركة حاليًا وحرب أنتم أبطالها، ولكن منا كل التحية والتقدير والاعتزاز".


وكان أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تعاملت مع موضوع فيروس كورونا من بدايته، وبمنتهى الشفافية، وأن بيانات وزارة الصحة والحكومة بشأن فيروس كورونا تعكس الواقع.

وأوضح "السيسي"، أن الأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة صحيحة، معلقًا: "هو إنتوا مستكترين إن ربنا سبحانه وتعالى بيحمي مصر بعد ما أخدت بالأسباب العلمية".

وتابع الرئيس السيسي: "مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالكلام حول فيروس كورونا، المصريين دمهم خفيف، ولكن لطفًا من ربنا حتى الآن وبالإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الدولة فنحن في الوضع الحالي".


وكان علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أزمة فيروس كورونا، قائلًا: "إحنا مخبيناش عليكم حاجة"، لافتًا إلى أنه كان هناك دور يشكك في كل إجراء تفعله الدولة المصرية خلال الست سنوات الماضية، مؤكدًا أن أقل ما يقال عن هذا الحديث أنه كاذب وبه افتراءات كثيرة، وهذا لا ينطبق على فيروس كورونا فقط، ولكنه متواجد في مصر منذ 80 عامًا، أدى إلى عدم ثقة المصريين.

وتابع "السيسي"، قائلًا: "إحنا هنخبي عليكم ليه؟، الأمر مش قاصر على مصر بس الأمر على الدنيا كلها".

وأضاف الرئيس السيسي: "ربنا سبحانه وتعالى لطيف بينا حتى الآن، ونسير بإجراءات علمية واحترازية حقيقية لمنع الانتشار المؤذي لفيروس كورونا".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر أخذت وتأخذ بالأسباب لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أختتم حديثي بدعاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشئ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاطنا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا السيسي ازمة فيروس كورونا احترازي

أخبار تهمك

خوفا من كورونا.. نجم منتخب مصر في الحجر الصحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرارات جديدة صارمة لـ"الأوقاف" بعد 24 ساعة من غلق المساجد

منذ حوالي 6 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي: "مش عايز أخوفكم بس إحنا في أمر جلل واقعدوا في بيوتكم"

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 16 ساعة

في زمن الكورونا.. 6 صفقات نارية على أبواب الأهلي والزمالك

منذ ساعة و نصف

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

حسام عاشور يعلق على اقترابه من الانتقال للزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

منذ حوالي 3 ساعات

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الفتن لن تنتهي ولكن ربنا هيحفظ مصر.. 6 رسائل من السيسي للمصريين خلال افتتاح المسجد والكاتدرائية بالعاصمة الإدارية

وعود وتهنئة ودعوة للسلام.. طلقات من السيسي في صدور الإرهابيين خلال قداس أعياد الميلاد

مواطنون يعبرون عن حبهم لـ"السيسي": "ربنا يكفيك شر الناس اللي بتتبلى عليك" (فيديو)

"الأونطة".. استمرار أوهام المأجورين على تويتر.. "الفراغ يعمل أكثر من كدا" (صور)

"الديهي" للمشككين حول كورونا: "مستكترين علينا ستر ربنا"

السيسي: "مش عايز أخوفكم بس إحنا في أمر جلل واقعدوا في بيوتكم"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

02:17 م

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status