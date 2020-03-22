Advertisements
Advertisements
Advertisements

التصريح بدفن فتاة لقيت مصرعها بحادث مروري في الوراق

الأحد 22/مارس/2020 - 07:27 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
Advertisements
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التصريح بدفن جثة فتاة، إثر اصطدامها بسيارة ملاكي، أعلى الطريق الدائري بالوراق، فيما طلبت التحريات اللازمة للوقوف غلى ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن سيارة ملاكي صطدمت فتاة في عقدها الثاني من العمر، أثناء عبورها الطريق، فيما تم نقلها لمشرحة المستشفى

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من الأهالي بمصرع فتاة صدمتها سيارة، أعلى الطريق الدائري، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين مصرع فتاة بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطلين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة بأكتوبر.

وكشفت التحقيقات، أن عاطلين كانا يروجان لبيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، على عملائهما بالمنطقة، وذلك لاحتياجهما للمال والمكسب السريع مقابل الاتجار، وكان يتواصلان مع عملائهما عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزتهم كيلو ونصف من الحشيش، بالإضافة لأقراص مخدرة حوالي ٢٩٢ قرصًا. 

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط اثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما كيلو ونصف حشيش وأقراص مخدرة، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. 

وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر برئاسة المقدم إسلام سمير، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام، 292 قرصا مخدرا، 4 هواتف محمول، مبلغ ومالي. 

وبمواجهتهما أقرا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بحيازتهم للمضبوطات المشار إليها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فتاة تصريح بدفن الوراق النيابة العامة

أخبار تهمك

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 6 ساعات

حسام عاشور يعلق على اقترابه من الانتقال للزمالك

منذ أقل من ساعتين

في زمن الكورونا.. 6 صفقات نارية على أبواب الأهلي والزمالك

منذ ساعة و نصف

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

خوفا من كورونا.. نجم منتخب مصر في الحجر الصحي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ حوالي 4 ساعات

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي: "مش عايز أخوفكم بس إحنا في أمر جلل واقعدوا في بيوتكم"

منذ حوالي 3 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرارات جديدة صارمة لـ"الأوقاف" بعد 24 ساعة من غلق المساجد

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

حبس عاطلين سقطا بـ1.5 كيلو حشيش في أكتوبر

إحالة تاجر مخدرات في حلوان للمحاكمة

كوكتيل مخدرات.. استمرار حبس عاطلين لاتجارهما في المخدرات بأكتوبر

تجديد حبس عاطل لحيازته 40 جرام كوكايين في العجوزة

التصريح بدفن جثتي زوجين عثر عليهما في البدرشين

تجديد حبس متهمتين بممارسة الدعارة في الدقي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

02:17 م

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status