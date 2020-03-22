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روبي تتنبأ بـ فيروس كورونا في مسلسل منذ عامين

الأحد 22/مارس/2020 - 08:19 م
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روبي
روبي
مصطفى فكيه
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تنبأت النجمة روبي، بفيروس كورونا المستجد الذى حل على جميع البلاد ومات الكثير من ضحاياه، منذ عامين في مسلسلها "أهو دا اللي صار" الذى تم عرضه في موسم دراما رمضان 2018، للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال من خلال شخصية "نادرة"، والذى حقق المسلسل نجاحًا جماهيريا ً وقت عرضه خاصة وأن أحداثه دارت في حقبة العشرينيات، حتى 2018، ومرت روبي بمرحلتين مختلفتين واحدة في عام 2018 والأخرى في العشرينات.

وتوالت الأحداث في العصر القديم واضطرت روبي إلى الزواج، وانتقلت من القصر التي كانت تعيش فيه مع والدها الخادم، وجسده الفنان محمود البزاوى، للعيش مع زوجها، بإحدى قرى الصعيد، وبانتشار وباء اجتاح القرية وقضى على كل من بها، تمكنت "نادرة" روبي انقاذ نفسها وبناتها لحرصها على قراءة تعليمات الإنجليز، والمسلسل شارك في بطولته كلا من: أروى جودة، محمد فراج، أحمد داوود، سوسن بدر، علي الطيب، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، إلهام عبد البديع، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حاتم علي.

في سياق أخر ننتظر روبي أيضا ظهورها في فيلم "كيرة والجن" للنجمين احمد عز وكريم عبد العزيز، المقرر عرضه في السينمات بعيد الأضحى المقبل، وتجسد فيه دور زوجة كريم عبد العزيز وتظهره في المشاهد الأولى من الفيلم وتصاب بفيروس انفروانزا الأسباني يؤدى إلى وفاتها في الفيلم، حيث في عام 1918 اجتاح وباء الإنفلونزا الإسبانية العالم، وفي فترة وجيزة أوقع ضحايا بالملايين.

وانتهت روبي من تصوير مشاهدها في الفيلم الفترة الماضية والتي جمعت بينها وبين كريم عبد العزيز، باستوديو النحاس، ويعد فيلم "كيرة والجن"، من أقوى الأفلام في تاريخ السينما المصرية إنتاجًا ونجومًا وكتابة، حيث يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي أبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقه إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة في تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقي.
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الكلمات المفتاحية

مسلسلات فيروس كورونا روبي

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