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"الديهي": إشادة السيسي بالإعلام تاج على رؤوسنا

الأحد 22/مارس/2020 - 07:20 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشاد بدور الإعلام في التعامل مع أزمة كورونا، ووجه له الشكر والتحية أنه على مستوى المسئولية في توضيح الحقائق ومحاربة الشائعات.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الرئيس دائمًا ما كان يحض الإعلام بأن يكون على مستوى الحدث، وانتقد الإعلام أكثر من مرة، حيث كان هناك فوضى إعلامية ونحن نعترف بذلك.

وأعرب عن امتنانه للغاية من شكر الرئيس السيسي للإعلام، معقبًا: "توجيهاتك أثمرت، فالشكر يؤكد لنا أننا على الطريق الصحيح، وهو تاج على رؤوسنا، ووردة في عروة كل إعلامي وصحفي، ويمثل تحدي جديد لنا كإعلاميين".

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في مواجهة أزمة "كورونا، خلال احتفالية عيد المرأة المصرية، وجاءت الإجراءات كالآتي:

1) توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا

2) خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة بقيمة 4.5 دولار

3) خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.

4) إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي.

5) توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم.

6) رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم.

7) تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

8) تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.

9) عدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر في السداد.

10) دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا.

11) تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك.

12) شمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.

13) تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.

14) وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.

15) ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالي القادم.
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا خفض أسعار الكهرباء السيسي الديهي

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