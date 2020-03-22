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مدرب منتخب مصر يعلق على تأجيل قرعة أولمبياد طوكيو

الأحد 22/مارس/2020 - 07:13 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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علق شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، على تأجيل قرعة أولمبياد طوكيو 2020.

 

وأكد غريب، أن المنتخب الأوليمبي جاهز للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 سواء إن أُقيمت في موعدها أو تم تأجيلها لموعد لاحق، موضحًا أن هناك تواصل دائم مع اللاعبين.

 

وتابع شوقي غريب، أن ما يسري علي المنتخب الأولمبي يسري أيضًا علي باقي المنتخبات التي تأهلت لأن الجميع في حالة توقف الآن.

 

وتمنى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي السلامة لجميع الشعوب من تأثير فيروس كورونا وأن يتجاوز الجميع المحنة في أقرب وقت.

 

وكان الفيفا قد أرسل خطابًا لجميع المنتخبات التي تأهلت لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 يعلن فيه تأجيل قرعة منافسات كرة القدم في الأولمبياد والتي كان مقررا لها يوم 23 ابريل القادم بزيوريخ.

 

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