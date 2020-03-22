Advertisements
Advertisements
Advertisements

منظمة الصحة العالمية تخلي مسؤوليتها عن أولمبياد طوكيو 2020

الأحد 22/مارس/2020 - 07:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
رفضت منظمة الصحة العالمية التدخل بشأن قرار إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة اليابانية طوكيو هذا العام من عدمه، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19).

وقال طارق جاساريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مدينة جنيف السويسرية "ليس دور منظمة الصحة العالمية إلغاء أو عدم إلغاء أي نوع من الفعاليات".

وبدلاً من ذلك، تنصح وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة مضيفي ومنظمي الفعاليات الكبرى مثل الألعاب الأولمبية حول كيفية التعامل مع المخاطر المعنية.

وقال جاساريفيتش "إن أي قرار بتغيير تجمع دولي مخطط له يجب أن يستند إلى تقييم دقيق للمخاطر وكيفية إدارتها ومستوى تخطيط الأحداث" ، مؤكدًا أن الأمر متروك للحكومات والمنظمات لاتخاذ القرارات النهائية.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. قرارات جديدة صارمة لـ"الأوقاف" بعد 24 ساعة من غلق المساجد

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي: "مش عايز أخوفكم بس إحنا في أمر جلل واقعدوا في بيوتكم"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

حسام عاشور يعلق على اقترابه من الانتقال للزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة كبرى.. كوتينهو يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 15 ساعة

خوفا من كورونا.. نجم منتخب مصر في الحجر الصحي

منذ حوالي 4 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

في زمن الكورونا.. 6 صفقات نارية على أبواب الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ ساعة

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين و 46 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

02:17 م

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

04:03 م

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status