منظمة الصحة العالمية تخلي مسؤوليتها عن أولمبياد طوكيو 2020

رفضت منظمة الصحة العالمية التدخل بشأن قرار إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة اليابانية طوكيو هذا العام من عدمه، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19).





وقال طارق جاساريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مدينة جنيف السويسرية "ليس دور منظمة الصحة العالمية إلغاء أو عدم إلغاء أي نوع من الفعاليات".





وبدلاً من ذلك، تنصح وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة مضيفي ومنظمي الفعاليات الكبرى مثل الألعاب الأولمبية حول كيفية التعامل مع المخاطر المعنية.





وقال جاساريفيتش "إن أي قرار بتغيير تجمع دولي مخطط له يجب أن يستند إلى تقييم دقيق للمخاطر وكيفية إدارتها ومستوى تخطيط الأحداث" ، مؤكدًا أن الأمر متروك للحكومات والمنظمات لاتخاذ القرارات النهائية.