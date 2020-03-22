مستشار صندوق النقد السابق: توفر السلع الاستراتيجية لمدة 3 أشهر يبعث طمأنة لدى المواطنين

علق الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أكد فيها توافر السلع الاستراتيجية لمدة 3 أشهر قائلًا: "تبعث رسالة طمأنة لدى المواطنين"، مشيرًا إلى أن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" أصبح ظاهرة كونية؛ وبالتالي المواطن يخشى مما يحدث بالخارج.



وأضاف الفقى خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن السلع الاستراتيجية تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر، مشيرا إلى أن المواطن يتكالب على شراء السلع أكثر من احتياجاته، والرئيس السيسي كمواطن يشعر بهذه الحالة.



ولفت مستشار صندوق النقد الدولي السابق إلى أن بعض التجار يستغلون الموقف بإخفاء بعض السلع الهامة؛ وهو أمر غير وطني.



وأشار إلى إن شوارع مصر تشهد قدرا كبيرا من الالتزام مقارنة بالفترة لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن حركة المركبات فى الشوارع قبل الساعة السابعة مساءا تصل إلى نسبة 20 % عما هو سابق قبل انتشار فيروس كورونا.



ونوه إلى أن طلب الرئيس السيسي الإلتزام بالمنازل بمثابة دعوة ونداء للالتزام؛ لأن الفترة القادمة حاسمة ومهمة، متابعا: الشعب المصري يثبت أنه جدير بالتحدي دائما فى كل مرة، ونحن أمام تحدى كبير والشعب قادر على الالتزام.. عايزين نشوف شعب مصر زى الشعب الصينى فى الالتزام لمواجهة فيروس كورونا".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.



وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



وأوضح أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

