ماذا قدمت القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا؟

في إطار الدور الفعال الذي تقوم به القوات المسلحة تجاه كافة الأزمات والمخاطر التي تهدد شعب مصر، فإنه بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ومع ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس القاتل وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى الجيش المصري مهمته في مواجهته فيروس كورونا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.





ويستعرض " الفجر " جهود القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا القاتل، فيما يلي:





- تطهير المناطق والأماكن الحيوية داخل الدولة:

ونشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، فيديو يستعرض فيه استعدادات الجيش المصري، لمواجهة خطر انتشار فيروس كورورنا، والعمل على تطهير المناطق والأماكن الحيوية داخل الدولة.





وكشف الإصدار المرئي عن نشر مجموعات كبيرة من عربات ووسائل التعقيم الحديثة والمتطورة طبقًا للمعايير الدولية في العديد من الميادين، والشوراع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية، مثل ميدان التحرير، والجامعات المصرية، ومحطات مترو الأنفاق، ومبنى مجلس النواب، ومبنى مجمع التحرير، أحد أهم المبان الخدمية بالدولة المصرية.





وأكد المتحدث العسكري، أن هذا يأتي استكمالًا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة الصرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد،لافتًا إلى أن الأوامر صدرت للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لمختلف ميادين ومؤسسات الدولة المصرية، ومجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر.





- تطهير مجمع التحرير:

حيث قامت قوات من الجيش المصري، السبت، بأعمال التطهير والتعقيم الوقائي لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية ومحطة مترو أنفاق أنور السادات في وسط القاهرة.





وأوضح الرفاعي أنه تم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها الوقائية بمجمع التحرير وما يحتويه من مكاتب وطرقات ومصاعد، بالإضافة إلى الواجهة الخارجية للمجمع وكافة الأسطح والأرضيات والحوائط.





- تعقيم محطة مترو أنور السادات:

كما تم يضًا تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية بمحطة مترو الأنفاق أنور السادات وما تشتمل عليه من مكاتب وبوابات للدخول والخروج وأرصفة وأماكن الانتظار، فضلًا عن كونها ملتقى لجميع خطوط مترو الأنفاق العاملة بالقاهرة الكبرى والتي تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها.





- عمليات تطهير واسعة للميادين:

وأضاف أنه تم دفع عربات التعقيم والتطهير المتحركة والثقيلة لميادين التحرير وطلعت حرب وعبد المنعم رياض والأوبرا ومحيط جامعة الدول العربية ومسجد عمر مكرم علاوة على عدد من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى ميدان التحرير وكوبري قصر النيل وذلك لإجراء الأعمال الوقائية لتلك الأماكن الحيوية.





- تعقيم الجامعات:

وقامت قوات الجيش المصري بتكليف إداراتها التخصصية لدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لجامعة القاهرة، وما تشتمل عليه من منشآت وقاعات ومدرجات ومعامل دراسية بهدف ضمان سلامة وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من احتماليات الإصابة بأي عدوى تنفسية.





- جهود إدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة لمواجهة كورونا:

حيث قامت إدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة في مصربإتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا حيث اعتمدت على خطة تشمل الجامعات والمدارس حيث بدأت الخطة بتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتي عين شمس والأزهر.





كما قامت الإدارة بإجراء التحاليل الفيرولوجية للأفراد من خلال قسم الوقاية البيولوجية بالمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية باستخدام أجهزة (PCR)،و تم تدبير أجهزة التعقيم ومهمات الوقاية البيولوجية التي تتناسب مع التعامل والوقاية من فيروس كورونا.



