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عاجل.. إصابة وزيرة فرنسية بفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 06:58 م
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وزيرة شؤون البيئة الفرنسية
وزيرة شؤون البيئة الفرنسية
الفجر
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أعلنت السلطات الفرنسية، مساء اليوم الأحد، عن إصابة وزيرة الدولة لشؤون البيئة إيمانويل فارغون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

هذا وتسبب كورونا في وفاة ما لا يقل عن 13444 شخصا في العالم منذ ظهوره في شهر ديسمبر الماضي، بحسب حصيلة وضعتها "فرانس برس" استنادا إلى أرقام رسمية اليوم.

وتم تسجيل أكثر من 308130 إصابة رسميا في 170 بلدا منذ بدء تفشي الوباء، وهذا العدد المحصي رسميا لا يعكس سوى جزء من الإصابات الفعلية بما أن دولا عديدة لم تعد تفحص إلا الحالات الواجب نقلها إلى المستشفى.

وأحصت الصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو)؛ حيث ظهر الفيروس نهاية ديسمبر 81054 حالة، منها 3261 وفاة، وشفاء 72244 شخصا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

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الكلمات المفتاحية

وزيرة فرنسية كورونا فرنسا

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