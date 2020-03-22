أبرزهم ريهام حجاج وياسمين عبدالعزيز.. فنانات ارتبطن بزوج أصدقائهن

الفجر الفني





ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز



يعتبر أجدد ضراير الوسط الفني، ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز، والتي أثارت جدل واسعا عبر السوشيال ميديا، بسب منشورات كل منهم عن الأخرى، وذلك قبل ارتبط ياسمين عبد العزيز، بالفنان أحمد العوضي.





وأعلنت الفنانة ريهام حجاج، العام الماضي زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك بعد فترة قصير عن إعلان ياسمين عبد العزيز، عن أنفصالهم عن بعض بعد زواج دام لـ ١٨ عام وانجبت منه ولد وبنت.



إسعاد يونس وشريهان

رغم الصداقة والحب الذي جمع بين إسعاد يونس، وشريهان إلى أن الأخيرة تزوجت من زوج صديقة عمرها.



وكان هذا الزواج سرًا حتى أعلنت شريهان، عن زوجها من زوج إسعاد يونس، بعد إنجاب ابنتها لؤلؤ، وعلمت إسعاد يونس من خلال الصحف، واتهمت شيريهان بأنها خاطفة رجال ولم تقدر صداقته.



إلى أنها حاليا تصالحت إسعاد يونس، مع شريهان ولم تبقى الخلافات بينهم وتحرص كل منهم على تهنئة الأخرى في كل مناسبة خاصة لها.







سمية الخشاب وريم البارودي



زواج أحمد سعدو سمية الخشاب ، كان حديث السوشيال ميديا، وخصوصا بعد إعلان ريم البارودي، عن زواجها منه لمدة ٧ سنوات، دون معرفة الصحف وبعلم الأصدقاء والعائلة فقط، وشهد هذا الثنائي العديد من الأزمات والخلافات حتى بعد إعلان أحمد سعد، عن انفصاله ل سمية الخشاب، بسب مشاكل بينهم.

ضراير الوسط الفني، تنطبق هذه الجملة مع العديد من الفنانات، التي تزوجت من نفس الشخص، وكانت بينهم خلافات عديدة، والتي مازلت موجودة بينهم.كما أن هناك فنانات رغم الصداقة والعشرة الطويلة، قامت بخيانة صديقتها المقربة وتزوجت من نفس الرجل الذي كانت متزوجة منه صديقتها.وترصد بوابةفنانات تزوجت من نفس الشخص