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مصرع 2 وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بالأقصر

الأحد 22/مارس/2020 - 07:05 م
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ارشيفية
ارشيفية
طاهر الحساني
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لقي اثنين مصرعهما، وأصيب 5 آخرين، اليوم الأحد، إثر تصادم سيارة نقل بأخرى"تريلا" في مركز أرمنت جنوبي غربي الأقصر.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي غرفة النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالجمال رقم 21374 بـ"تريلا" تحمل رقم 3584،أثناء قدومها من الأقصر وتوجهها إلى أسوان، بطريق مصر أسوان الزراعي، بالقرب من قرية المحاميد التابعة لأرمنت.

وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات اسعاف إلى موقع التصادم لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وتبين مصرع "حازم البدري السيد "48 عام مركز المراغة سوهاج، والدري أبو الوفا إمام 57 عام، وإصابة كلا من " أحمد عبدالباسط أحمد علي" 33 عام، "محمد فاروق محمد" 60 عام، و"محمد دهيس عبدالرحمن" 60 عام، "حمدي البدري عبدالحميد علي" 59 عام، و"عبدالحميد علي حسن" 65 عام.

تم تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات والتصريح بدفن المتوفين.

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الكلمات المفتاحية

مصر حادث تصريح بدفن تصادم

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