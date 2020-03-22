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4 نجوم مصريين طاردهم فيروس كورونا في أوروبا

الأحد 22/مارس/2020 - 06:58 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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نعرض العالم في الفترة الأخيرة إلى كارثة كبرى بإنتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" المميت في العالم بأجمعه ليهدد حياة الجميع.

 

وبدأ ظهور فيروس كورونا في دولة الصين ثم انتشر تدريجا ليدخل إلى قارة أوروبا ومنها إلى دور العالم بأجمعها لتتوقف الحياة في الدول التي انتشرت فيها الفيروس وتم إيقاف كل الأنشطة الرياضية والدوريات في قارة أوروبا.

 

خطر كورونا يطارد المحترفين المصريين في أوروبا

 

وبالطبع نملك عدد كبير من المحترفين المصريين المتواجدين في الدوريات العالمية في قارة أوروبا والمحاطين بالخطر بسبب فيروس كورونا الذي انتشر في الدوريات التي يلعبون بها بل وكانوا قريبين جدا من الخطر ولازالوا حتى الآن.

 

ويستعرض لكم موقع "الفجر" أبرز 4 محترفين مصريين طاردهم خطر فيروس كورونا في قارة أوروبا وهم كالآتي:

 

1- أحمد حسن "كوكا"

 

مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر والذي هدده خطر فيروس كورونا عقب إصابة فانجليس ماريكانيس مالك النادي بالفيروس ولكن خضع جميع لاعبو النادي وتأكد سلامة كوكا.

 

2- محمد صلاح

 

نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر وقد واجه خطر الإصابة بفيروس كورونا بعد إصابة العديد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز من حوله بفيروس كورونا مثل بعض لاعبو نادي بورنموث وميكل أرتيتا مدرب أرسنال وكالوم هودسون أودوي نجم تشيلسي ولكن تم وضع صلاح في حجر صحي في ليفربول وتأكد سلامة من فيروس كورونا.

 

3- محمود حسن "تريزيجيه"

 

لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر والذي واجه خطر الإصابة بفيروس كورونا مثل مواطنه صلاح بسبب إصابة العديد من لاعبو الدوري الإنجليزي بفيروس كورونا.

 

4- أحمد حجازي

 

مدافع نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي ومنتخب مصر وقد تعرض إلى خطر الإصابة بفيروس كورونا عقب إصابة تشارلى أوستن مهاجم الفريق بالفيروس ولكن خضع حجازي للفحص الطبي وتأكد أنه لا يعاني من أي شيء ويتدرب حاليا بشكل طبيعي.

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