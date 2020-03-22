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تراجع صادرات الكويت خلال فبراير الماضي

الأحد 22/مارس/2020 - 06:50 م
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ميناء تجارى
ميناء تجارى
وكالات
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اعلنت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت تراجعت قيمة الصادرات خلال فبراير لتسجل 143.8 مليون دينار، مقارنة بـ 1.5 مليار دينار خلال ذات الفترة من 2019.

وأفادت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء بعدم تسجيل صادرات من النفط ومشتقاته خلال فبراير الماضي، مقابل 1.3 مليار دينار في ذات الشهر من العام الماضي.

ووفقا للبيانات، سجلت قيمة الواردات 673.5 مليون دينار خلال فبراير، مقابل 712.5 مليون دينار في الفترة المقارنة بـ 2019.

وأشارت إلى أن صادرات الدولة خلال فبراير الماضي سجلت 127.9 مليون دينار، فيما بلغت الواردات 828 مليون دينار.

وأوضحت البيانات ان الهند تصدرت قائمة الدول المستقبلة للصادرات الكويتية - باستثناء النفط ومشتقاته - بقيمة 19.4 مليون دينار، وبالمركز الثاني العراق بقيمة 14.3 مليون دينار، ثم الإمارات 13.6 مليون دينار.

وبينت أن أهم الدول التي استوردت منها الكويت كانت في الصدارة الصين - والتي تراجعت 19% - بقيمة 110.8 ملايين دينار، ثم الإمارات بـ60 مليون دينار، والولايات المتحدة 58.6 مليون دينار.


وقالت شركة نفط الكويت اليوم إنها اتخذت تدابير من أجل مواصلة العمل في مواقع الإنتاج والمنشآت الأخرى رغم تفشي فيروس كورونا.

كانت الشركة قد علقت العمل في الفترة من 12 وحتى 26 مارس كاجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا على أن تستأنف العمل الأحد 29 مارس وذلك في إطار القرار الصادر من الدولة بتعطيل الدوام الرسمي في البلاد حتى نهاية الشهر، ضمن الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا .

وكلفت الشركة رؤساء فرق العمل (الدوائر) والعاملين المعنيين لتسيير الأعمال التي تقتضي الضرورة باستمرارها ويكلف هؤلاء بالعمل أثناء العطلة، وفقا لحساب الشركة على موقع "تويتر" .


أعلن الدكتور عبد الله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، رصد 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، كاشفا عن شفاء 12 حالة من الفيروس خلال الأيام الثلاثة الماضية، ليصل الإجمال إلى 30 حالة.


وتعهد متحدث الصحة الكويتية فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات جريئة للحد من انتشار فيروس كورونا فى البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس السبت، عن تسجيل إصابة 17 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصبح العدد الإجمالي للمصابين داخل الكويت 176.
 
 
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد اعلن شفاء خمس حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة.
 

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ باسل الصباح قوله إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الخمس من الفيروس .


وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى.

 
ولم يسجل بر الصين الرئيسى أى إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا لليوم الثانى على التوالى، فى حين ارتفع عدد الإصابات اليومية بين مسافرين جاؤوا إلى البلاد ليبلغ مستوى قياسيا جديدا.
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