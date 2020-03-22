نور نصرالله تقدم برنامج خاص عن حياة النباتيين فى رمضان

تستعد ملكة جمال لبنان الإعلامية اللبنانية نور نصرالله، لتقديم برنامج يناقش البرنامج قضية النباتيين وما يواجهونه في المجتمع. التحول إلى الطعام النباتي، والبرنامج من إنتاج شركة B.ICON ، ومن المتوقع أن يبدأ تصوير البرنامج خلال أيام حتى يكون جاهز للعرض فى شهر رمضان المقبل، وسوف يشارك مجموعة من نجوم الوطن العربي كضيوف فى حلقات البرنامج.



