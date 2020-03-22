أبرزهم حفيد عمر الشريف.. مشاهير أعلنوا عن مثليتهم الجنسية ولم يخجلوا

تعتبر المثلية الجنسية قضية باتت منتشرة خلال الآونة الأخيرة في العالم بأكمله، ومن أكثر المواضيع جدلًا، ومؤخرًا أعلن بعض المشاهير العرب عن مثليتهم الجنسية ودعمهم للأشخاص المشابهين لهم.



وفي هذا التقرير، يستعرض لكم الفجر الفني أبرز هؤلاء المشاهير الذين أعلنوا عن مثليتهم ودعمهم للمثلية الجنسية بكل صراحة ودون أي خجل.



المخرج عبد الله طايع



وأثار المخرج والكاتب المغربي عبدالله طايع حالة كبيرة من الجدل بعدما كشف عن ميوله الجنسية المثلية، الأمر الذي عرّضه للهجوم عند عرض فيلمه "جيش التحية"، الذي يحكي سيرته الذاتية في مهرجان السينما بطنجة عام 2014، وهو مقيم حاليًا بفرنسا.



اللبناني ميكا



وأعلن الفنان ومطرب البوب "ميكا"، وهو أمريكي الجنسية ولبناني الأصل، عن ميوله الجنسية، واعترف أنه لايحصر نفسه في هوية جنسية محددة، وإنه قد يقع في حب رجل أو امرأة حسب الظروف.



نيقولا شلهوب



هذا المطرب اللبناني نيقولا شلهوب، والذي أثار غضب جمهوره مؤخرًا، بعدما أعلن زواجه من رجل الأسباني خافيير كول، وسط صدمة محبيه ودهشة زملائه والعرب بشكل عام ولم يكتفي بذلك بل علق على صورتهما سويًا وقال الحب انتصر.



جونيور حفيد عمر الشريف



وقد أصاب عمر جونيور حفيد الفنان العالمي عمر الشريف جمهوره بحالة من الذهول والدهشة بعدما خرج مؤخرًا ليعلن عن ميوله الجنسية المثلية، وصرح في مقال نُشر له على أحد المواقع المعنية بحقوق الشواذ أنه شاذ ومن أم يهودية.



كان جونيور الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، قد غادر مصر ليقيم في أمريكا، واصفًا نفسه بأنه المدافع عن حقوق المثليين في المنطقة العربية قبل وفاة جده، وقال في رسالته "أعترف بتردد بأنني مصري ونصفي يهودي وأني مثلي جنسيًّا".



حامد سنو



وهو مغني مشروع ليلى والذي وكان صريحاً بميوله للمثلية الجنسية، وغنّى سنو أغانٍ عن المثلية ورفع العلم الخاص بهم في حفلاته.



خالد أبو النجا



وكان الفنان خالد أبو النجا قد أعلن عن دعمه وتعاطفه مع من لديهم ميول للمثلية الجنسية، وذلك من خلال تغريدة له عبر تغريدة له عبر موقع تويتر قائلًا: أنا أقول ما يمليه علىّ ضميرى، أن تفرق في حق المثليين في أن يعترف بوجودهم المجتمع هو بالظبط كأنك تفرق بين من ولد ببشرة سوداء ".



وأضاف " المثليين ولدوا بميول رومانسية لنفس الجنس وهذا موثق علميا الآن ومؤكد ككروية الأرض، فالجهل بهذه الحقائق هو ما ينقص المجتمع لفهم ما يعانيه المثليين".



فيصل العزيزي



وقد أثار الفنان فيصل العزيزي الجدل بعدما أعلن في تغريدة له عن دفاعه عن المثليين وقال إنهم لديهم حقوق مثلهم مثل أي شخص آخر.



