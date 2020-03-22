أبرزهم حسن شاكوش.. مطربون يشاركون في دراما رمضان 2020





ويرصد لكم " الفجر الفني " في السطور التالية أشهر المطربين المشاركين في دراما رمضان المقبل.





هيفاء وهبي





المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، تخوض السباق الرمضاني المقبل بـ بطولة مسلسل "أسود فاتح" ومعها عدد كبير من نجوم الوسط الفني وأبرزهم شريف سلامة وروجينا، والمسلسل من " تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، ويشارك في البطولة كل من أحمد فهمى ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.



مي سليم



وتشارك الفنانة مي سليم في مسلسين، مقرر عرضهما خلال موسم دراما رمضان المقبل هما مسلسل " خيط حرير" مع مي عز الدين، من إنتاج شركة "سينرجى"، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، والمسلسل الثاني "اختراق2" من بطولة طلال السدر، وأحمد عيد، وتجسد ضمن أحداثه شخصية "يوتيوبر"، تقدم برامج لايف.



دياب



ويشارك "دياب" في مسلسل " فرصة ثانية" بدور تاجر "سيارات مضروبة"، ويستخدم تلك التجارة في تخليص وبيع السيارات وقطع الغيار والأوراق غير الشرعية في تجارته، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى"، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.



وانضم أيضا لـ مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي، وتخوض ياسمين البطولة المطلقة الثانية في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "حكايتي" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي.



أحمد فهمي



ويشارك المطرب أحمد فهمى في مسلسين خلال موسم دراما رمضان المقبل، الأول هو "أسود فاتح" من بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، والثاني يظهر ضمن أحداثه كضيف شرف في مسلسل "سكر زيادة"، مع النجمتين الكبيرتين نادية الجندي، ونبيلة عبيد.



حسن شاكوش



أما مطرب المهرجانات حسن شاكوش، فيشارك في مسلسل "وصل أمانة" مع النجمين على ربيع ومصطفى خاطر، حيث تعد هذه التجربة هي التمثيلية الأولى له، بعد نجاحه الكبير من خلال عدة أغاني منها "بنت الجيران" و"عود البطل"، والمسلسل تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة "سينرجي"، حيث يظهر في العمل كضيف شرف بعدد من المشاهد.



محمد رشاد



وانضم المطرب محمد رشاد إلى أسرة مسلسل "ليالينا"، ليخوض من خلاله أولى تجاربه التمثيلية، والمسلسل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجى" ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينات والعمل بطولة صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلي، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب.



عبد الباسط حمودة



أما المطرب عبد الباسط حمودة فيظهر كضيف شرف بشخصيته الحقيقية في مسلسل "سكر زيادة"، والذي تلعب بطولته النجمتين الكبيرتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، ومن المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.



أحمد الشامي



ويواصل المطرب أحمد الشامي عضو فريق واما، تصوير أحداث دوره بمسلسل "فرصة ثانية"، من بطولة ياسمين صبري التي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، حيث بدأ التصوير في إحدى الديكورات الخاصة بالمسلسل في التجمع، وهو من إنتاج شركة "سينرجى"، والمسلسل من تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته كل من أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر.



محمد كيلاني



ويظهر الفنان محمد كيلاني كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، حيث يجسد دور مهم ومحوري في المسلسل، ويواصل أبطال العمل التصوير حاليا، والمسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإنتاج شركة "سينرجى"، وإخراج ياسر سامى، ويشارك في بطولته كل من عمرو عبد الجليل وناهد السباعي وآخرين.



إضافة إلى أن مسلسل "ولاد امبابة"، فيشارك في بطولته عدد كبير من المطربين منهم سعيد الصغير، ونادر أبو الليف، وهاني الأسمر، وريكو، ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا، والمسلسل من تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.



يشارك في دراما رمضان المقبل عدد كبير من المطربين بأدوار تمثيلية مختلفة منهم من يتواجد لأول مرة، وغيرهم من اعتاد الجمهور على رؤيتهم في الموسم الدرامي الرمضاني كل عام.