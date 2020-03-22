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كواليس ديو "كله حلو" لصافيناز ومنة عطية (صور)
الأحد 22/مارس/2020 - 06:36 م
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الفجر الفني
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انتهت الفنانة صافيناز، والمطربة منة عطية من تصوير كليب " كله حلو " داخل استوديو السمنودي، والذي يعد أول ديو غنائي وأستعراضي يجمع ما بينهما، والمقرر عرضه علي أحد القنوات الفضائية الأسبوع المقبل .
تدور محور الأغنية حول الإبتسامة والأمل والطموح إلي الإمام وترك الهموم والأبتعاد عن المشاكل للرغبه في راحة البال، وذلك في إطار حماسي سريع .
جدير بالذكر بأن كليب " كله حلو " من إنتاج شركة الرحيل للمنتج أمين الريان ومن كلمات وليد رياض وإلحان عصام إسماعيل ومصور فوتوغرافي محمود مودي ومنتج فني تيتو الشيخ وتوزيع إسلام شيتوس وإخراج هيثم عنتر.
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