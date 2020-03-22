Advertisements
Advertisements
Advertisements

كواليس ديو "كله حلو" لصافيناز ومنة عطية (صور)

الأحد 22/مارس/2020 - 06:36 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
انتهت الفنانة صافيناز، والمطربة منة عطية من تصوير كليب " كله حلو " داخل استوديو السمنودي، والذي يعد أول ديو غنائي وأستعراضي يجمع ما بينهما، والمقرر عرضه علي أحد القنوات الفضائية الأسبوع المقبل . 

تدور محور الأغنية حول الإبتسامة والأمل والطموح إلي الإمام وترك الهموم والأبتعاد عن المشاكل للرغبه في راحة البال، وذلك في إطار  حماسي سريع . 

جدير بالذكر بأن كليب " كله حلو " من إنتاج شركة الرحيل للمنتج أمين الريان ومن كلمات وليد رياض وإلحان عصام إسماعيل ومصور فوتوغرافي محمود مودي ومنتج فني تيتو الشيخ وتوزيع إسلام شيتوس وإخراج هيثم عنتر.
كواليس ديو "كله حلو" لصافيناز ومنة عطية (صور)
كواليس ديو "كله حلو" لصافيناز ومنة عطية (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ ساعة

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 15 ساعة

حسام عاشور يعلق على اقترابه من الانتقال للزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. قرارات جديدة صارمة لـ"الأوقاف" بعد 24 ساعة من غلق المساجد

منذ حوالي 5 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي: "مش عايز أخوفكم بس إحنا في أمر جلل واقعدوا في بيوتكم"

منذ ساعتين و 34 دقيقة

في زمن الكورونا.. 6 صفقات نارية على أبواب الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. كوتينهو يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعة

خوفا من كورونا.. نجم منتخب مصر في الحجر الصحي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

02:17 م

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

04:03 م

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status