كواليس ديو "كله حلو" لصافيناز ومنة عطية (صور)

انتهت الفنانة صافيناز، والمطربة منة عطية من تصوير كليب " كله حلو " داخل استوديو السمنودي، والذي يعد أول ديو غنائي وأستعراضي يجمع ما بينهما، والمقرر عرضه علي أحد القنوات الفضائية الأسبوع المقبل .





تدور محور الأغنية حول الإبتسامة والأمل والطموح إلي الإمام وترك الهموم والأبتعاد عن المشاكل للرغبه في راحة البال، وذلك في إطار حماسي سريع .



