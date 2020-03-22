مفاجأة سارة من لاعبي برشلونة إلى إدارة الفريق

اتخذ لاعبو فريق برشلونة الإسباني قرارا سعيدا لإدارة الفريق في الساعات الماضية بعد توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.



وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد علق النشاط الرياضي في البلاد بسبب فيروس كورونا ومن أجل التصدي لهذا الفيروس، ويعد النشاط الرياضي حول العالم كله متوقف خلال الفترة الحالية.



ووفقا لتقارير حسب صحيفة الآس، إن لاعبو البارسا تفهموا الوضع الحالي (ازمة فيروس كورونا)، ونقلوا للرئيس بارتوميو موافقتهم على تخفيض الرواتب بعد تراجع الدخل المالي للنادي في هذه الفترة بسبب ايقاف البطولات.



يذكر أن فريق ريال مدريد كان يدرس فكرة اتخاذ أيّ تدابير بشأن تفشي فيروس كورونا و حاليا النادي يستبعد تنفيذ قانون ERTE والذي ينص على تخفيض عقود اللاعبين.



