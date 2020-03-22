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رضا عبد العال يوجه رسالة هامة للجماهير المصرية بشأن فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 06:35 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص رضا عبد العال، نجم منتخب مصر السابق، على توجيه رسالة هامة للجماهير المصرية بشأن فيروس كورونا.


وطالب نجم الأهلي والزمالك السابق، الجماهير المصرية بالالتزام بنصائح منظمة الصحة العالمية بعدم الخروج من المنزل لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

 

وقال عبد العال في رسالته: "علينا الالتزام والحذر حتى لا تتحول أوضاعنا إلى كابوس، كما يحدث فى عدد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا".

 

وتابع"يجب الآن البقاء فى المنزل من أجل مواجهة الفيروس الخطير، وعلينا الالتزام من أجل مصلحة مصر، فالنزول إلى الشارع سيهدد الجميع، وعلينا الاستماع إلى النصائح وتطبيقها".

 

وأكمل: "أجلس فى المنزل لمتابعة البرامج التليفزيونية، وأتمنى استقرار الأوضاع فى مصر، وعودة النشاط الرياضى من جديد".

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