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الصباح: الكويت ستنتصر على "كورونا" وستتجاوز هذه المحنة

الأحد 22/مارس/2020 - 06:07 م
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أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
حلمي رمضان
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قال أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الأحد، إن "التصدي لفيروس كورونا المستجد فرض نفسه كأولوية في البلاد"، حسبما نقلت فضئاية سكاي نيوز بالعربية.

وقدم "الصباح" التحية إلى جميع العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس، موضحاً أن "الفرق المختصة قدمت تضحيات جسيمة؛ لإنقاذ الكويت من هذا الفيروس القاتل".

وأضاف: لا تهاون في مسألة التصدي لوباء كورونا؛ لأننا نواجه أزمة صحية عالمية عابرة للقارات، ويجب الاستعداد لكامل التحديات ويجب أن يكون هناك استجابة شاملة وتعاونا عاما، لافتاً إلى أن "لا تلوح في الأفق بوادر حل للأزمة الصحية".

وأكد على أن الكويت ستنتصر على الوباء وستتجاوز هذه المحنة، كما أنها لن تتوقف عن مواجهة الوباء حتى تنكشف الغمة.

وأوضح أنه يتفهم أسباب القلق لدى المجتمع الكويتي بسبب هذا الوباء، نسعى لتخفيف الآثار الجانبية للأزمة
أمير الكويت: نركز في هذه المرحلة على حفظ الأرواخ، مشيراً إلى أن المخزون الغذائي والتمويني متوفر في البلاد، داعياً إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان الاستجابة للتوجهيات الصحية.

هذا وقال وزیر الداخلیة الكويتي أنس الصالح، مساء أمس السبت، إن "مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي فرض حظر تجول جزئي في أرجاء البلاد ابتداءًا من یوم الأحد، وذلك في الفترة من الساعة 5 مساء إلى 4 صباحا یومیاً حتى إشعار آخر، لأحتواء تفشي فيروس كورونا".

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الصالح خلال مؤتمر صحفي عقد مساء السبت، بحضور وزیر الخارجیة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح ووزیر التجارة والصناعة خالد الروضان، وذلك في إطار مواجهة تداعيات فیروس كورونا المستجد.

وأوضح أن القرار جاء بسبب بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازیة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مضيفاً أن "مجلس الوزراء قرر تمدید تعلیق العمل في كافة المؤسسات، التي كان من المقرر انتهاؤها في الـ 26 من مارس الجاري لمدة أسبوعین إضافیین".

ويذكر أن وزارة الصحة الكویتیة، قد أعلنت بوم الشبت، تسجیل 17 حالة مؤكدة إصابتها بفیروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضیة في البلاد؛ لیرتفع بذلك عدد الاصابات المسجلة حتى الآن إلى 176 حالة.

وأعلن وزیر الصحة باسل الصباح، عن شفاء خمس حالات مصابة بفیروس كورونا؛ لیصل مجمل من أعلن شفاؤهم إلى 27 حالة.

وبذلك، فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في أحد المستشفیات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابین بمرض فیروس كورونا وصل إلى 149 حالة، وبالنسبة للحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة فقد بلغ عددها 5 حالات، منها حالتان مستقرتان وثلاث حالات حرجة.

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الكلمات المفتاحية

كورونا الكويت الصباح

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