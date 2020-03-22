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مفاجأة كبرى.. كوتينهو يحسم مستقبله مع برشلونة

الأحد 22/مارس/2020 - 06:15 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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حدد اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب خط وسط فريق برشلونة الإسباني والمعار إلى فريق بايرن ميونيخ الألماني وجهته المقبلة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأبدى فريق بايرن ميونيخ الألماني رغبته في عدم تفعيل بند شراء اللاعب، وأيضا أبلغ كيكي سيتين مدرب البارسا الإدارة بأن فيليب ليس من ضمن حساباته في الموسم المقبل.

ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏ميرور، إن فيليب كوتينهو متاسف لمغادرته ليفربول في عام 2018، وان اللاعب واجه وقتاً عصيبًا في برشلونة منذ ذلك الوقت، خاصة بعد اعجاب جماهير الريدز به في السنوات الماضية.

وقرر فيليب كوتينهو العودة مجددا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة أحد الأندية الكبرى التي عرضت عليه الانضمام لها في الموسم المقبل (مانشستر يونايتد - توتنهام هوتسبير - تشيلسي).
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