Advertisements
Advertisements
Advertisements

تلعب مع أبنائها.. أصالة: استمتعوا بالصيف وبولادكم وخليكن بالبيت"

الأحد 22/مارس/2020 - 06:27 م
Advertisements
أصالة نصري
أصالة نصري
سيدة صادق
Advertisements
نشرت الفنانة "أصالة" فيديو لها مع أولادها وهم يقومون بغناء أغنية "إمسك في حلمك"، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهر في الفيديو أولاد "أصالة" وهم يقومون بغناء أغنية" إمسك في حلمك " وظهرت أصالها بصوتها فقط وهي تقوم بالضحك علي حركاتهم وهم يمثلون كأنهم في مسابقة غناء".


قامت "أصالة " بالتعليق علي الفيديو قائلة "لنستمتع بولادنا وبالصّيف وبالحياة ويكون فعلاً بكره أحلى ، وحياة الله خلّيكم بالبيت واستمتعوا ، كلّنا بدّنا نعيش ولنعيش لازم نلتزم ببيوتنا".

يشار إلي أن" أصالة" شاركت في" تحدي الخير" المبادرة التي أطلقتها جمعية رسالة حيث ظهرت في الفيديو ووافقت علي التحدي وقالت أنها سوف تقوم بمساعدة 100 أسرة ورشحت إبنتها وأصدقائها وأخوها للمشاركة في التحدي.

يذكر أن أصالة أعلنت انفصالها عن المخرج طارق العريان في يناير الماضي، بعد زواج دام 14 عاما، أثمر عن ابنيها "آدم" و"علي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ ساعة

حسام عاشور يعلق على اقترابه من الانتقال للزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

خوفا من كورونا.. نجم منتخب مصر في الحجر الصحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ حوالي 3 ساعات

في زمن الكورونا.. 6 صفقات نارية على أبواب الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. كوتينهو يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعة

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

السيسي: "مش عايز أخوفكم بس إحنا في أمر جلل واقعدوا في بيوتكم"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قرارات جديدة صارمة لـ"الأوقاف" بعد 24 ساعة من غلق المساجد

منذ حوالي 5 ساعات

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

نانسي عجرم تطرح "بدنا نولع الجو" عبر تطبيق أنغامي

"بدنا ندلع الجو" لنانسى عجرم تتخطى الـ9 ملايين مشاهدة

تعرف على الشاب المصري فتى أحلام ماجدة الرومي؟

ننشر الصورة سبب صدمة الجمهور من تغير شكل ابنة أصالة

توأم أصالة يغنيان أغنيتها في حفل مدرسي

أول رد من نانسي عجرم على اتهامها باستغلال فارس كرم!

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

02:17 م

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

04:03 م

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status