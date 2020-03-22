تلعب مع أبنائها.. أصالة: استمتعوا بالصيف وبولادكم وخليكن بالبيت"

نشرت الفنانة "أصالة" فيديو لها مع أولادها وهم يقومون بغناء أغنية "إمسك في حلمك"، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهر في الفيديو أولاد "أصالة" وهم يقومون بغناء أغنية" إمسك في حلمك " وظهرت أصالها بصوتها فقط وهي تقوم بالضحك علي حركاتهم وهم يمثلون كأنهم في مسابقة غناء".





قامت "أصالة " بالتعليق علي الفيديو قائلة "لنستمتع بولادنا وبالصّيف وبالحياة ويكون فعلاً بكره أحلى ، وحياة الله خلّيكم بالبيت واستمتعوا ، كلّنا بدّنا نعيش ولنعيش لازم نلتزم ببيوتنا".



يشار إلي أن" أصالة" شاركت في" تحدي الخير" المبادرة التي أطلقتها جمعية رسالة حيث ظهرت في الفيديو ووافقت علي التحدي وقالت أنها سوف تقوم بمساعدة 100 أسرة ورشحت إبنتها وأصدقائها وأخوها للمشاركة في التحدي.



يذكر أن أصالة أعلنت انفصالها عن المخرج طارق العريان في يناير الماضي، بعد زواج دام 14 عاما، أثمر عن ابنيها "آدم" و"علي".

