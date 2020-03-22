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مفاجأة.. روني يكشف عن النادي الفائز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم

الأحد 22/مارس/2020 - 06:08 م
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روني
روني
حسام مجدي
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كشف وأين روني نجم نادي مانشستر يونايتد السابق ونادي ديربي كاونتي الحالي عن النادي الأقرب للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

تعليق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلن منذ عدة أيام رسميا تعليق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 30 أبريل القادم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشارت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية إلى أنه هناك اتجاه لإلغاء بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ولكن لم يتم حتى الآن الاستقرار على من سيكون بطل الدوري.

روني يكشف عن الأقرب للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز

وأكد روني أن نادي ليفربول هو الأقرب للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في حالة تم إلغاء البطولة بسبب فيروس كورونا.

وقال روني في تصريحات صحفية: "ليفربول سيفوز باللقب، يتصل بي مشجعو إيفرتون ويقولون" يجب إلغاء الموسم!"بصفتي أنني نشأت هناك و كذلك لعبت لمانشستر يونايتد لمدة 13 عامًا، هناك جزء مني يعتقد أنه سيكون من الجيد أن يتم ايقاف الموسم... لكن لا، إنهم يستحقونه".

وتابع روني: "إن أفضل شيء هو إنهاء موسم 2019-20 حتى لو كان علينا أن نخسر الموسم المقبل خاصة أننا في ظروف صعبة. لن أتفاجأ إذا اضطررنا إلى الانتظار حتى نهاية عام 2020 لإنهاء الموسم."

ترتيب نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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