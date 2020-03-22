أمريكا.. توجيه شركات صناعة السيارات للبدء في تصنيع أجهزة التنفس





وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، شركات صناعة السيارات للبدء في تصنيع أجهزة التنفس، وسط تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).





وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كلفت شركات (فورد) و(جنرال موتورز) و(تسلا) بالمضي قدماً في صنع أجهزة تنفس، إلى جانب منتجات معدنية أخرى بشكل سريع!".





وأشار الخبراء إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة لخطر الموت عند إصابتهم بفيروس كورونا.



