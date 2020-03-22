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أمريكا.. توجيه شركات صناعة السيارات للبدء في تصنيع أجهزة التنفس
الأحد 22/مارس/2020 - 05:46 م
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وكالات
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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، شركات صناعة السيارات للبدء في تصنيع أجهزة التنفس، وسط تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).
وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كلفت شركات (فورد) و(جنرال موتورز) و(تسلا) بالمضي قدماً في صنع أجهزة تنفس، إلى جانب منتجات معدنية أخرى بشكل سريع!".
وأشار الخبراء إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة لخطر الموت عند إصابتهم بفيروس كورونا.
هذا وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، مساء أمس السبت، خلال مؤتمر صحفي دوري في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 19 ألف إصابة بفيروس كورونا.
وقال بنس: إن "الشعب الأمريكي تجاوب بشكل إيجابي مع قرارات مكافحة فيروس كورونا"، موضحاً أن "خطر الإصابة بالوباء يصبح أقل إذا اتبعنا الإرشادات الطبية".
وأضاف: أن "عملية الكشف عن المصابين تجري بوتيرة سريعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة"، لافتاً إلى أنه "تم فحص على أكثر من 195 ألف ممن ظهرت عليهم أعراض المرض".
وقالت الرئيس دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي: إنه "جرى الاتفاق مع كندا والمكسيك على إغلاق الحدود؛ لمنع تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 22 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكداً على أن "العمل جار مع الكونجرس بإجراءات غير مسبوقة؛ لكبح انتشار الوباء العالمي".
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في وقت سابق، أن المخابرات الأمريكية نبهت في شهري يناير وفبراير الماضيين، بشكل سري، من تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي، لكن الرئيس ترامب "استهان بتلك التحذيرات".
وقالت الصحيفة الإمريكية: إن "ترامب والمشرعين الأمريكيين قللوا من شأن تحذير المخابرات، وأخفقوا في اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من انتشار الوباء، الذي أصاب أكثر من 19 ألفا و770 شخصا داخل أمريكا".
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