Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمريكا.. توجيه شركات صناعة السيارات للبدء في تصنيع أجهزة التنفس

الأحد 22/مارس/2020 - 05:46 م
Advertisements
الرئيس الأمريكي - ترامب
الرئيس الأمريكي - ترامب
وكالات
Advertisements

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، شركات صناعة السيارات للبدء في تصنيع أجهزة التنفس، وسط تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كلفت شركات (فورد) و(جنرال موتورز) و(تسلا) بالمضي قدماً في صنع أجهزة تنفس، إلى جانب منتجات معدنية أخرى بشكل سريع!".

وأشار الخبراء إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة لخطر الموت عند إصابتهم بفيروس كورونا.

هذا وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، مساء أمس السبت، خلال مؤتمر صحفي دوري في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 19 ألف إصابة بفيروس كورونا.

وقال بنس: إن "الشعب الأمريكي تجاوب بشكل إيجابي مع قرارات مكافحة فيروس كورونا"، موضحاً أن "خطر الإصابة بالوباء يصبح أقل إذا اتبعنا الإرشادات الطبية".

وأضاف: أن "عملية الكشف عن المصابين تجري بوتيرة سريعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة"، لافتاً إلى أنه "تم فحص على أكثر من 195 ألف ممن ظهرت عليهم أعراض المرض".

وقالت الرئيس دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي: إنه "جرى الاتفاق مع كندا والمكسيك على إغلاق الحدود؛ لمنع تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 22 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكداً على أن "العمل جار مع الكونجرس بإجراءات غير مسبوقة؛ لكبح انتشار الوباء العالمي".

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في وقت سابق، أن المخابرات الأمريكية نبهت في شهري يناير وفبراير الماضيين، بشكل سري، من تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي، لكن الرئيس ترامب "استهان بتلك التحذيرات".

وقالت الصحيفة الإمريكية: إن "ترامب والمشرعين الأمريكيين قللوا من شأن تحذير المخابرات، وأخفقوا في اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من انتشار الوباء، الذي أصاب أكثر من 19 ألفا و770 شخصا داخل أمريكا".

Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

السيسي: "مش عايز أخوفكم بس إحنا في أمر جلل واقعدوا في بيوتكم"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يعلن مصير صلاة الجمعة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

صدق أو لا تصدق.. برشلونة ضيع على نفسه فرصة ضم الصفقة الكبرى بثمن بخس

منذ ساعة و 11 دقيقة

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 14 ساعة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

خوفا من كورونا.. نجم منتخب مصر في الحجر الصحي

منذ حوالي 3 ساعات

حسام عاشور يعلق على اقترابه من الانتقال للزمالك

منذ نصف ساعة

مفاجأة وراء تهرب أحمد فتحي من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة قوية.. صفقة برشلونة المنتظرة تقترب من توتنهام

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:17 م

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

04:03 م

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

04:53 م

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status