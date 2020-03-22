Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثنائيات الوسط الفني.. تصدروا شباك التذاكر بعد الزواج

الأحد 22/مارس/2020 - 06:57 م
Advertisements
احمد حلمي ومنى زكي
احمد حلمي ومنى زكي
روان هيثم
Advertisements
الفن ليس عقبة للإنسان فقد شهد الوسط الفني العديد من حالات الزواج بين النجوم وبالرغم من هذا يوجد العديد من الفنانون استطاعوا أن ينظموا حياتهم الشخصية بجانب الحياة العملية ولم يصدر منهم أي تقصيرا في أداء واجبتهم بل أدوا وظيفتهم على أكمل وجه ونالوا المحبة والتقدير من قلوب الملايين ومثلوا لهم القدوة.

ويعرض "الفجر الفني" نبذة عن الفنانون الذين نجحوا في حياتهم العملية بجانب الحياة الشخصية دون تقصير.

أحمد حلمي ومنى زكي:

جمع الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، العديد من الأعمال الفنية المشتركة بدايتها في فيلم "عمر" عام 2000، ثم قدما فيلم "ليه خلتني أحبك"، ثم شاركها في فيلم "سهر الليالي"، ونشأت بينهم علاقة صداقة قوية ومع الأيام تحولت هذه العلاقة من صداقة الى حب وتزوجا في يوم 4 مايو عام 2002م وأنجبا ثلاث أبناء وهما "لي لي"، "سليم"، "يونس"، ومازالت قصة الحب العظيمة بينهما مستمرة ولم تقف أمامهم أي صعاب فدائما ما يساندون أنفسهم بالدعم والمحبة على سواء في الحياة العملية أم الشخصية.

سمير غانم ودلال عبد العزيز:

نشأت قصة حب بينهما من أول نظرة، بدايتها كانت عن طريق العمل، فقد جمع بينهم أول لقاء في عام 1981م ويرجع الفضل الى الفنان "جورج سيدهم" الذي أحضرا دلال للمشاركة بمسرحية "أهلا يا دكتور" ولم يقف بهما المطاف الفني الى هنا فقد تشاركا في العديد من الأعمال منها يارب ولد، فارس بني خيبان، هايص وأنا لايص.

وتزوجا في عام 1984م، وأنجبا ابنتان هما "دنيا سمير غانم"، "أمل" المعروفة ب "ايمي سمير غانم" في الوسط الفني، وقصة حبهما هذه تخلد في التاريخ حيث انهم دائما في مواجهة الشدائد والصعاب مع أنفسهم دون تخلي أحدا عن الأخر وهما مثال حقيقي "للزوجين المثاليين" و"الفنانون العظماء".

شريف سلامة وداليا مصطفى:

نشأت قصة حب كبيرة دامت أكثر من ست سنوات بين هذا الثنائي الجميل الذي يجعل كل ما ينظر اليهم أن يدعو لهم بداومها والمباركة في علاقتهم، وكان أول لقاء يجمعهما منذ سنوات الدراسة بالعام الأول من الجامعة وبدأت علاقتهما كأصدقاء ثم تحولت تدريجيا الى حب كبير ثم الى زواج وقد أنجبا ابن يدعى ''سليم"، وابنة تدعى "سلمى"، وقدمت "مصطفى" العديد من الأعمال الفنية والتي حققت نجاحا كبيرا منها رحيل مع الشمس، أولاد الكبير، تاجر السعادة، البيت الكبير وغيرها ولكنها لم تتشارك حتى الأن مع زوجها في أعمال فنية.

وقد تراوجت في الأونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خبر بطلاقهم ولكن خرج الفنان شريف سلامة وأنفى هذه الشائعات ووجه رسالة الى زوجته قائلا: "أغلي ما فى حياتي الحب كله العمر كله الصديقة ، الحبيبة والأم الثقة والرضا، الوفاء بحبك يا أغلى دودو في الدنيا كلها.


أحمد فهمي وهنا الزاهد:

بدأت قصة حبهما عن طريق "نضارة شمس"، فقد كان اللقاء الأول الذي جمعهما في أحدى عروض الأفلام الخاصة وحضره "فهمي" مرتديا نضارة شمس وحينما سألته هنا عن سبب ارتداءه نضارة شمسية في هذا العرض ليلا رد عليها قائلا: "حبيت أعمل نمرة"، وكان اللقاء الثاني أكثر حماسا لهما حيث كان في أحد الكافيهات برفقة كلا من "كريم عفيفي"، "علي ربيع" وطلب فهمي رقم الهاتف الخاص بهنا، ولم ينتظر "فهمي" كثيرا وفي اللقاء الثالث قد طالب هنا بالزواج رسميا، وتزوجا وأصبحا من أجمل ثنائي الشاشة المتزوجون وعرفت هنا بالعروسة الباربي كما لقبها الفنان "أكرم حسني".

وقد تشاركت هنا الزاهد مع أحمد فهمي في مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني السابق وحقق نجاحا كبيرا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام قصة حبهم افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. كوتينهو يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 5 ساعات

خوفا من كورونا.. نجم منتخب مصر في الحجر الصحي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

في زمن الكورونا.. 6 صفقات نارية على أبواب الأهلي والزمالك

منذ ساعة الا ربع

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ ساعة

عاجل.. قرارات جديدة صارمة لـ"الأوقاف" بعد 24 ساعة من غلق المساجد

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي: "مش عايز أخوفكم بس إحنا في أمر جلل واقعدوا في بيوتكم"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

حسام عاشور يعلق على اقترابه من الانتقال للزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

تزوج ٤ مرات وتوفي أثناء تصويره فيلما مع الزعيم.. معلومات عن صلاح ذو الفقار في ذكرى رحيله

في الفلانتين..٧ زيجات في الوسط الفني يتمنى الجمهور تكرارها

نجوم الزمن الجميل رفعوا شعار "امرأة واحدة لا تكفي".. أحدهم ارتبط بـ 3 و 4

فى يوم ميلادها.. أسرار في حياة إنعام سالوسة

إبداع وتراث فني .. فاتن حمامة تتصدر "ترند" جوجل في ذكرى رحيلها الخامسة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

02:17 م

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

04:03 م

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status