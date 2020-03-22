ثنائيات الوسط الفني.. تصدروا شباك التذاكر بعد الزواج

أحمد حلمي ومنى زكي:



سمير غانم ودلال عبد العزيز:



شريف سلامة وداليا مصطفى:











أحمد فهمي وهنا الزاهد:

بدأت قصة حبهما عن طريق "نضارة شمس"، فقد كان اللقاء الأول الذي جمعهما في أحدى عروض الأفلام الخاصة وحضره "فهمي" مرتديا نضارة شمس وحينما سألته هنا عن سبب ارتداءه نضارة شمسية في هذا العرض ليلا رد عليها قائلا: "حبيت أعمل نمرة"، وكان اللقاء الثاني أكثر حماسا لهما حيث كان في أحد الكافيهات برفقة كلا من "كريم عفيفي"، "علي ربيع" وطلب فهمي رقم الهاتف الخاص بهنا، ولم ينتظر "فهمي" كثيرا وفي اللقاء الثالث قد طالب هنا بالزواج رسميا، وتزوجا وأصبحا من أجمل ثنائي الشاشة المتزوجون وعرفت هنا بالعروسة الباربي كما لقبها الفنان "أكرم حسني".

وقد تشاركت هنا الزاهد مع أحمد فهمي في مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني السابق وحقق نجاحا كبيرا.





الفن ليس عقبة للإنسان فقد شهد الوسط الفني العديد من حالات الزواج بين النجوم وبالرغم من هذا يوجد العديد من الفنانون استطاعوا أن ينظموا حياتهم الشخصية بجانب الحياة العملية ولم يصدر منهم أي تقصيرا في أداء واجبتهم بل أدوا وظيفتهم على أكمل وجه ونالوا المحبة والتقدير من قلوب الملايين ومثلوا لهم القدوة.ويعرض "الفجر الفني" نبذة عن الفنانون الذين نجحوا في حياتهم العملية بجانب الحياة الشخصية دون تقصير.جمع الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، العديد من الأعمال الفنية المشتركة بدايتها في فيلم "عمر" عام 2000، ثم قدما فيلم "ليه خلتني أحبك"، ثم شاركها في فيلم "سهر الليالي"، ونشأت بينهم علاقة صداقة قوية ومع الأيام تحولت هذه العلاقة من صداقة الى حب وتزوجا في يوم 4 مايو عام 2002م وأنجبا ثلاث أبناء وهما "لي لي"، "سليم"، "يونس"، ومازالت قصة الحب العظيمة بينهما مستمرة ولم تقف أمامهم أي صعاب فدائما ما يساندون أنفسهم بالدعم والمحبة على سواء في الحياة العملية أم الشخصية.نشأت قصة حب بينهما من أول نظرة، بدايتها كانت عن طريق العمل، فقد جمع بينهم أول لقاء في عام 1981م ويرجع الفضل الى الفنان "جورج سيدهم" الذي أحضرا دلال للمشاركة بمسرحية "أهلا يا دكتور" ولم يقف بهما المطاف الفني الى هنا فقد تشاركا في العديد من الأعمال منها يارب ولد، فارس بني خيبان، هايص وأنا لايص.وتزوجا في عام 1984م، وأنجبا ابنتان هما "دنيا سمير غانم"، "أمل" المعروفة ب "ايمي سمير غانم" في الوسط الفني، وقصة حبهما هذه تخلد في التاريخ حيث انهم دائما في مواجهة الشدائد والصعاب مع أنفسهم دون تخلي أحدا عن الأخر وهما مثال حقيقي "للزوجين المثاليين" و"الفنانون العظماء".نشأت قصة حب كبيرة دامت أكثر من ست سنوات بين هذا الثنائي الجميل الذي يجعل كل ما ينظر اليهم أن يدعو لهم بداومها والمباركة في علاقتهم، وكان أول لقاء يجمعهما منذ سنوات الدراسة بالعام الأول من الجامعة وبدأت علاقتهما كأصدقاء ثم تحولت تدريجيا الى حب كبير ثم الى زواج وقد أنجبا ابن يدعى ''سليم"، وابنة تدعى "سلمى"، وقدمت "مصطفى" العديد من الأعمال الفنية والتي حققت نجاحا كبيرا منها رحيل مع الشمس، أولاد الكبير، تاجر السعادة، البيت الكبير وغيرها ولكنها لم تتشارك حتى الأن مع زوجها في أعمال فنية.وقد تراوجت في الأونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خبر بطلاقهم ولكن خرج الفنان شريف سلامة وأنفى هذه الشائعات ووجه رسالة الى زوجته قائلا: "أغلي ما فى حياتي الحب كله العمر كله الصديقة ، الحبيبة والأم الثقة والرضا، الوفاء بحبك يا أغلى دودو في الدنيا كلها.