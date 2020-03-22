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إصابة نجم مانشستر يونايتد السابق بفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:58 م
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مروان فيلايني
مروان فيلايني
وكالات
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اصيب  نجم مانشستر يونايتد السابق ولاعب الوسط البلجيكي مروان فيلايني بفيروس كورونا المستجد كما اعلن ناديه شاندونج لونينج الأحد ليصبح بالتالي أول حالة من نوعها في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم.

ويعاني البلجيكي الدولي (32 عاما) من حرارة عادية ويشعر بحالة جيدة بحسب ناديه "لكنه تحت المعاينة ويخضع للعلاج في احد المستشفيات المختصة".

واضاف شاندونج لونينج في بيان "يبذل النادي قصارى جهده للمساعدة في العلاج وتعافي اللاعب".

وانضم فيلايني بالتالي الى بعض الاسماء البارزة التي اصيبت بفيروس كورنا الذي حصد حوالي 13 الف شخص حول العالم، الى جانب مهاجم يوفنتوس الارجنتيني باولو ديبالا، وجناح تشلسي كالوم هادسون اودوي ومدرب ارسنال الاسباني ميكل ارتيتا.

وتعتبر اصابة فيلايني ضربة لامال المسؤولين عن الدوري الصيني الذين كانوا يمنون النفس بانطلاقه الشهر المقبل علما بان بدايته كانت مقررة الشهر الماضي لكن تم تأجيله بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" بقوة في الصين.

وانضم فيلايني الى صفوف شاندونج لونينج قادما من مانشستر يونايتد الانجليزي في فبراير الماضي مقابل صفقة بلغت 2ر7 ملايين يورو.

وكان الاتحاد الصيني اعلن السبت ان وو لي افضل لاعب في البلاد الذي يلعب في صفوف اسبانيول الاسباني اصيب بفيروس كورونا وقد وضع نفسه في الحجر المنزلي في برشلونة حيث يعاني من عوارض خفيفة.

وتعتبر مدينة ووهان الصينية بؤرة وباء كورونا حيث بدأ في ديسمبر الماضي وانتشر بشكل كبير في مختلف انحاء العالم.
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