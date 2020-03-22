تفاصيل جولة محافظ الدقهلية لتفقد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين ورفع الإشغالات



ووجه المحافظ الدكتورة هدي بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة بسرعة الانتهاء من التصميمات الجارية للميدان مع مراعاة المظهر الجمالي والحضاري وبما يتناسب مع تاريخ المنطقة التي يغلب علي معظم مبانيها التراث الإسلامي.



وكلف "مختار" العميد ممدوح الحصي مدير إدارة المرور بوضع تصور جديد للحركة المرورية في الميدان والمنطقة المحيطة به.



كما وجه المحافظ لرئيس حي غرب بالتنسيق مع مدير شرطة المرافق برفع جميع الاشغالات بمنطقة ميدان الشيخ حسانين اول بأول ومنع إقامة أي أسواق بالمنطقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وعلي صعيد اخر كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة بلقاس بمتابعة أعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحرصا على الصحة العامة،والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.



وأكد محافظ الدقهلية على القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة،وأن يتم نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء المدينة وغيرها من المدن والمراكز والقرى.



ووجه محافظ الدقهلية للدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس للتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة للقيام بأعمال التطهير في كافة الشوارع والمنازل بما يضمن سلامة وصحة مواطني المدينة.



من جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة إن هناك خطة محددة من قبل مديرية الصحة متمثلة في إدارة الطب الوقائي للقيام بتطهير وتعقيم كافة المنشآت بالمدينة وغيرها من شوارع ومبان، وأن عملية التعقيم ستتم بصورة مستمرة



وأضاف مكي أن مسئولي الطب الوقائي يقومون لليوم السادس على التوالي بمتابعة تطهير وتثقيف المواطنين في قرية السماحية وتوابعها.



وقال الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس إنه قامت اليوم الأربعاء حملة تطهير المرور على المنازل والمحلات التجارية في المربع رقم 1في قرية السماحية، وأنه تم بالتنسيق مع مديرية الصحة توزيع بوسترات التوعية وعمل ندوات تثقيفية من منزل إلى منزل وأيضا تطهير المنازل والمساجد والباعة الجائلين.



وعلي صعيد اخر شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملات للتعقيم والتطهير استهدفت المدارس علي مستوي المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، تزامنا مع تعليق الدراسة.



تأتي الحملات تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.



تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين ورفع المخالفاتووجه المحافظ لرئيس حي غرب المنصورة اللواء حسام لبيب بسرعة رفع باقي المخالفات وعمل رفع مساحي للميدان والمنطقة المحيطة به لتعديل موقع الميدان الحالي في منتصف المنطقة بالإضافة إلي تقليل مساحته لخلق سيولة مرورية.