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حسام عاشور يعلق على اقترابه من الانتقال للزمالك

الأحد 22/مارس/2020 - 06:01 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أصبحت صفقة انتقال حسام عاشور قائد النادي الأهلي لغريمه التقليدي الزمالك، هي الشغل الشاغل لعشاق الكرة المصرية حاليا.

 

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي عدم التجديد لقائد فريق الكرة بالنادي حسام عاشور، على أن يكون الموسم الجاري هو أخر مواسمه في النادي الأحمر.

 

واسفرت الجلسة التي جمعت مسئولي الأهلي بعاشور عن ابلاغ اللاعب بعدم رغبة السويسري فايلر مدرب الفريق بتواجده في القلعة الحمراء الموسم المقبل.

 

وقال عاشور خلال تصريحات صحفية على مسألة انتقاله للزمالك:” اللي عايزه ربنا يكون،، واللي فيه الخير يقدمه”.

 

وتابع قائد الأهلي التاريخي:” أنا مصدوم من موقف الأهلي ولس هذا هو الوقت للحديث عن الانتقال للزمالك أو أي نادٍ اّخر”.

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