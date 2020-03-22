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الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية 1441 .. اعفاء الرسوم على المقيمين المنتهية اقامتهم حتى شهر يونيو المقبل 2020

الأحد 22/مارس/2020 - 05:53 م
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بوابة أبشر
بوابة أبشر
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الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية 1441 .. اعفاء الرسوم على المقيمين المنتهية اقامتهم حتى شهر يونيو المقبل 2020

رابط الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم برقم الاقامة على بوابة أبشر الجوازات، ومعرفة تاريخ انتهاء الاقامة عبر بوابة ابشر ، أعلنت وزارة المالية السعودية عن عدد من الأجراءات الجديدة المستحدثة لتخفيف من آثار «كورونا» على الاقتصاد والقطاع الخاص ، وجاء من ضمنها اعفاء الوافدين من المقابل المالي من تاريخه حتى 30 يونيو المقبل ، حيث يعتبر كثير من الوافدين في المملكة العربية السعودية تجديد الاقامة أمر مهم يثقل كاهلهم احيانا والحكومة السعودية تضع المقيم والمواطن في عين الاعتبار ومع الازمة التي تعيشهاالدول جراء كورونا قد تؤثر على الجميع لذلك جاء القرار لتسهيل والتخفيف على الناس في هذه الظروف نتعرف معا خلال هذا المقال على  رابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة عبر بوابة ابشر الجوازات الابعة لوزارة الداخلية .

مع الاخبار الجديدة التي تم طرحها امس من وزارة المالية السعودية حول امكانية تجديد الاقامة والاعفاء الكامل لمن لم يجدد اقامته لسنوات من الرسوم والغرامات لمدة ثلاثة اشهر يتسارع الكثيرين في تجديد اقامتهم في هذه الفترة حيث انهم معفين وهذه بشرى سارة للمقيمين  بالسعودية .

وجاءت هذه القرارات من اجل التخفيف من آثار كورونا على الاقتصاد والقطاع الخاص في المملكة العربيةالسعودية .


الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

وضعت مصلحة الجوازات السعودية بالمملكة العربية السعودية اسعار رسوم تجديد الاقامة للمقيمين والوافدين وذلك بناء على صلاحية الاقامة لذلك يجب على كل وافد ومقيم ان يتاكد من تاريخ الاقامة وضرورة تسديد رسوم الاقامة قبل انتهائها حتى يتجنب الوقوع في عقوبة الغرامة المنتهية بإبعاد من البلاد .

ويجب ان تجدد هوية مقيم من خلال بوابة ابشر وزارة الداخلية السعودية 1441 برقم الاقامة وفق الشروط المنصوص عليها على بوابة ابشر الالكترونية ، تتبع بوابة ابشر المديرية العامة للجوازات هي قطاع يتبع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وتقدم خدمات الإقامة في المملكة والقدوم إليها والمغادرة منها،كما تعمل على استقبال طلبات الحصول على تأشيرات الخروج النهائي وتأشيرات الخروج والعودة للوافدين المقيمين في المملكة.


شروط تجديد الإقامة لوافد أو مقيم

التأكد من سداد كافة رسوم التجديد الخاصة بالتجديد.

التأكد من سداد كافة رسوم تأخير التجديد إن وجدت.

تواجد صورة وبصمة للعامل أو أفراد الأسرة من تجاوز سنهم 15 عام لدى مؤسسة الجوازات.

التأكد من صلاحية جواز السفر قبل تجديد الإقامة.

يشترط تواجد العامل داخل الأراضي السعودية.

يجب ألا يكون العامل مُسجل كمتغيب عن العمل.


عقوبة عدم تجديد الإقامة

غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي في المرة الأولى.

غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي في المرة الثانية.

الترحيل في المرة الثالثة.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية 1441 .. اعفاء الرسوم على المقيمين المنتهية اقامتهم حتى شهر يونيو المقبل 2020
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