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عاجل.. أول تعليق من نجم مانشستر يونايتد عقب إصابته بفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:55 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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تعرض واحد من نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الإصابة بفيروس كورونا المنتشر في الفترة الأخيرة.

إصابة فيلاني بفيروس كورونا

وقد تعرض البلجيكي مروان فيلاني نجم وسط نادي مانشستر يونايتد السابق ونادي شاندونج الصيني الحالي إلى إصابة بفيروس كورونا حسب ما أعلن اليوم الأحد 22 مارس.

وتم وضع فيلاني في الحجر الصحي عقب معرفة إصابته بفيروس كورونا وسيبدأ رحلة علاجه من الفيروس.

أول رسالة من فيلاني عقب إصابته بكورونا

وقال مروان فيلاني عبر حسابه الخاص على حسابه الخاص على "تويتر" عقب إصابته بفيروس كورونا: "أصدقائي الأعزاء ، لقد تم فحصي وكانت نتيجة الاختبار إيجابية لفايروس كورونا. شكرا للجماهير والطاقم الطبي والنادي لرعايتهم واهتمامهم. سأتبع العلاج وأتمنى العودة إلى اللعبة في أقرب وقت ممكن. من فضلكم ابقوا آمنين".

مشاركات مروان فيلاني مع نادي شاوندج هذا الموسم

وقد شارك مروان فيلاني في 30 مباراة حتى الآن مع نادي شاوندنج خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 12 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.
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