هاجر عفيفي لـ"الفجر الفني" استعنت بابن عمتي في مسلسل "بنات موسى".. والكوميدي أصعب من االدراما

الفنانة هاجر عفيفي، شابه تعشق الفن، وتمتلك موهبة فنية قوية، قدمت العديد من الأعمال الناجحة التي تركت بصمة في الوسط الفني، واستطاعت من خلال هذه الأعمال أن تدخل قلب الجمهور، ونجحت في لفت الأنظار إليها منذ ظهورها الاول على الشاشة.



وفتحت هاجر، قلبها لـ" الفجر الفني "، وتحدثت عن تجربتها في مسلسل "بنات موسى"، وعن اعمالها الجديد في رمضان.





في البداية نهنئك على مسلسل "بنات موسى" كيف كانت ترشيحك للمسلسل؟



قام بترشيحي المخرج ايمن محمد أسامة والؤلف محمد محرز وسررت كثيرًا بالعمل في ذلك المسلسل.





ما الذي جذبك للمشاركة في المسلسل؟



هناك العديد من العوامل التي جذبتني للمشاركة في هذا المسلسل من ضمنها أن الورق مكتوب بطريقة جيدة أن الموضوع اجتماعي ونحن لدينا مشاكل في في المسلسلات الاجتماعية حيث لا يتم تقديمها كثيرًا مثل الموضوعات الآخرى مثل الأكشن لذلك اتمنى تقديم العديد من الأعمال التي تدور أحداثة في إطار اجتماعي لان الجمهور المصري ينجذب لهذه الموضوعات كثيرًا، وأيضًا جذبني للمشاركة أن الشخصية جديدة عليا فلم اقدمها من قبل، بالأضافة لفريق العمل المتميز المحب لعمله.





حدثينا عن شخصيتك في المسلسل؟



أجسد شخصية فتاة تدعى "فاتن" أكبر أخواتها مهندسة تعمل في شركة والدها ورثت من والدها الجدية والطموح في العمل ومن والدتها الهدوء والمحايده، وبعد وفاة والدها سيحدث خلافات بينها وبين اخواتها على الأرث.





كيف كان استعدادك للشخصية؟



استعنت بابن عمتي المهندس واعطاني العديد من المعلومات عن الهندسة.





كيف كانت كواليس المسلسل؟



كواليس جميلة وممتعه جدًا حيث اننا كنا أكثر من أخوات في اللوكيشن وتقريبًا هذا الحب كان سبب كبير في نجاح المسلسل بهذه الطريقة، بالأضافة للفنانة وفاء عامر التي سبق واشتغلت معاها في مسلسل "نسر الصعيد" لذلك تجمعنا كيمياء جميلة جدًا وعلاقتي بها بعد الشغل استمرت واصبحنا صحاب مقربين لبعض، لذلك انا سعيدة قوي بتكررت التجربة معاها في هذا العمل، فهي ست جميلة ومتواضعة وقلبها كبير وكانت أكثر من ام لينا طول الوقت في اللوكيشن.





هل تابعتي ردود فعل الجمهور على شخصيتك في المسلسل؟



بالتاكيد تابعتها وسعيدة جدًا رد فعل الجمهور على المسلسل منذ عرض اول حلقة فلم اتوقع أن يحقق المسلسل نجاح وتفاعل كبير بهذا الشكل من عرض اول حلقة.





بعد تجربتك في مسلسل "وصل امانة" هل الكوميديا أصعب من الدراما؟



بالتاكيد الكوميديا اصعب لان الافيه في الكوميديا وليد اللحظة انما الدراما بعرف اذاكرها جيد واتقمص الشخصية بسهولة فلا تحتاج لمعاناه مثل الكوميديا.





ماذا عن جديدك في السينما؟



عرض عليا الكثير من الأفلام ورفضتها لانني لا احب الاشتراك في عمل ضعيف لذلك انتظر عمل قوي يوثر في الجمهور ويحقق نجاح ملحوظ.





ما رأيك في المسرح حاليًا؟



المسرح حاليًا يشهد تقدم وإزدهار ملحوظ حيث هناك العديد من العروض التي حققت نجاح كبير مثل عرض "أفراح القبة" كان عرض هايل قوي وعرض الفنان أشرف عبد الباقي كان أكثر من رائع.





بصفتك فائزة بأفضل ممثلة مسرح.. ما السبب في تقدم المسرح حاليًا.



بسبب أن معظم الشباب الذي يشترك في العروض الحالية متخرج من معهد فنون مسرحية فى بالتالي المسرح لهم حياة، كما أن هناك توجه كبير من الشباب إلى معهد فنون مسرحية، بالأضافة إلى اهتمام القائمين على المسرح بالموضوعات التي تقدم للجمهور على خشبة المسرح وبإنتاج هذه العروض.





ماذا تفضلي العمل داخل الموسم الرمضاني ام في الاوف سيزون؟



اولًا انا محظوظة جدًا أن معظم الأعمال التي قدمتها في رمضان حققت نجاح كبير، وبالنسبة الاوف سيزون جيد لان الجمهور بيتابعه طوال العام وبيقلل المسلسلات في رمضان وبالتالي بيعطي فرصة للجمهور يشاهد كل الأعمال المعروضة خلال رمضان، ويعتبر مسلسل "بنات موسى" اول تجربة لي في الاوف سيزون وهي تجربة لطيفة جدًا واستمتعت بها كثيرًا.





ما رأيك في عرض الأعمال الفنية على المنصات الإلكترونية؟



اتجاه عالمي وجيدًا جدًا فهذه المنصات هي المستقبل القادم لان حاليًا احنا اللي ماشين خلف التكنولوجيا لذلك هذه الخطوة جيدة جدًا وسعيدة بها.





ما الشخصية التي تتمني تقديمها؟



اتمنى أن اقدم فيلم واجسد خلاله شخصية نفرتيتي.





ماذا عن مشاركتك في رمضان2020؟



أخوض السباق الرمضاني من خلال مسلسل "وصل امانه".





لماذا تفاعلك على السوشيال ميديا قليل عكس كثير من الفنانين؟



لانني لا احب السوشيال ميديا ولدي منطق أن التمثيل ليس سوشيال ميديا فزمان كان لا يوجد سوشيال ميديا في التمثيل ومع ذلك كان الفنانين يحققون شهره كبيره، كما انني ضد مقولة أن السوشيال ميديا لها دور في نجاح الفنان لان نجاح الفنان الحقيقي في الشارع.

