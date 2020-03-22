أطلق عليها لقب "سندريلا".. مالا تعرفه عن عقيلة راتب

قدمت الفنانة عقيلة راتب، عدد من الاستعراضات الفنية والمونولوجات والأوبريتات في شبابها وانضمت إلى عدد من الفرق المسرحية،وعرفت بدور الأم بعدما كبرت واشتهرت بجمالها وأخلاقها.





أطلق عليها لقب السندريلا قبل سعاد حسني وليلى مراد ولمعت من خلال التمثيل وفنونها الاستعراضية والرقض وهذا مالا يعرفه الكثيرون عنها،بسبب انتشار دور الأم الذي كانت تقدمه دائما وبرعت فيه أيضا ومن أبرزهم فيلم "عائلة زيزي".



ظهرت موهبة عقيلة راتب في سن مبكر وعرض عليها زكي عكاشة الانضمام إلى فرقته المسرحية وهي 14 عام فقط،ولكن رفض أبيها دخولها مجال الفن والتمثيل فا انتقلت إلى بيت عمتها واحترفت الفن وقاطعها أبيها.



وبعد انضمامها إلى فرقة زكى عكاشة وأثبتت نفسها بها انتقلت للعمل بفرقة على الكسار،ولشدة جمالها وأخلاقها أعجب بها عدد كبير من رجال السرايا وطلبها أحدهم للزواج ولكنها رفضت وتزوجت من مطرب الفرقة الشهير حامد مرسي وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أميمة.



انفصلت"راتب" عن زوجها حامد مرسي بعد زواج استمر لمدة 26 عام ولكنها لم تتزوج بعده وزالت علاقة الصداقة بينهما.

