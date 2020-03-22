Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرار جديد من الميريا الإسباني لمكافحة كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

 

أعلن مسئولو نادي الميريا المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، تبرعهم بمليون و200 ألف يورو لجهود مكافحة فيروس كورونا في المدينة التابعة لها النادي.

 

وكشف الميريا أمس السبت تبرعه بنصف مليون يورو لمكافحة كورونا قبل أن يزيد تبرعه إلى مليون و200 ألف يورو.

 

وذكر نادي الميريا في بيان صحفي أنه بناء على طلب من تركي ال الشيخ مالك النادي "قرر النادي زيادة قيمة تبرعاته بـ300 الف يورو لشراء غذاء للمحتاجين و200 الف يورو للعاملين في مجال الصحة و100 الف يورو للعاملين الذين خسروا وظائفهم بجانب 100 الف يورو للمتطوعين".

 

وجاء في بيان الميريا مساء السبت: "قررنا التبرع بـ500 ألف يورو لمجلس مدينة الميريا للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا".

 

وأضاف البيان أنه سيتم التنسيق مع عمدة الميريا رامون فيرنانديز قبل تحويل قيمة التبرع.

Advertisements

أخبار تهمك

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأة وراء تهرب أحمد فتحي من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة قوية.. صفقة برشلونة المنتظرة تقترب من توتنهام

منذ ساعة

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وزير الأوقاف يعلن مصير صلاة الجمعة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

صدق أو لا تصدق.. برشلونة ضيع على نفسه فرصة ضم الصفقة الكبرى بثمن بخس

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

خوفا من كورونا.. نجم منتخب مصر في الحجر الصحي

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

حسام عاشور يعلق على اقترابه من الانتقال للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي: "مش عايز أخوفكم بس إحنا في أمر جلل واقعدوا في بيوتكم"

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:17 م

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

04:03 م

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

04:53 م

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status