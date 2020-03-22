قرار جديد من الميريا الإسباني لمكافحة كورونا

أعلن مسئولو نادي الميريا المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، تبرعهم بمليون و200 ألف يورو لجهود مكافحة فيروس كورونا في المدينة التابعة لها النادي.

وكشف الميريا أمس السبت تبرعه بنصف مليون يورو لمكافحة كورونا قبل أن يزيد تبرعه إلى مليون و200 ألف يورو.

وذكر نادي الميريا في بيان صحفي أنه بناء على طلب من تركي ال الشيخ مالك النادي "قرر النادي زيادة قيمة تبرعاته بـ300 الف يورو لشراء غذاء للمحتاجين و200 الف يورو للعاملين في مجال الصحة و100 الف يورو للعاملين الذين خسروا وظائفهم بجانب 100 الف يورو للمتطوعين".

وجاء في بيان الميريا مساء السبت: "قررنا التبرع بـ500 ألف يورو لمجلس مدينة الميريا للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا".

وأضاف البيان أنه سيتم التنسيق مع عمدة الميريا رامون فيرنانديز قبل تحويل قيمة التبرع.