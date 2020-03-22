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حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:47 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تواصل أمانة العلاقات العامة للحزب بمحافظة الفيوم حملة التوعية ضد فيروس كورونا المستجد تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

قامت اليوم أمانة العلاقات العامة لحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي أمين المحافظة وإشراف الأمناء المساعدين الدكتور نور الرمادي والسيد علي غيث وبرئاسة سالم فتيح وبمشاركة الامناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب العلاقات العامة للحزب بالمحافظة بحملة تطهير وتعقيم شملت عدد من الشوارع والميادين بمدينة الفيوم حيث تم تعقيم السيارات بميدان عبدالمنعم رياض وحي دلة كما توزيع الكمامات والقفازات علي السائقين والمحلات بحي دارماد وكذلك وضع الملصقات علي الجدران ومداخل العقارات التي توضح كيفية الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا كما تم شرح أعراض فيروس كرونا وطرق وأساليب الوقاية منة للمارة بالشوارع، كما تم تعقيم ماكينات صرف النقود.


كما قامت اليوم أمانة مركز طامية تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي أمين المحافظة بإشراف الصحفي محمود عمرأمين المركز، بحملة تعقيم وتطهير الوحدة المحلية بكفر محفوظ مركز طامية، حيث تم نشر رسائل التوعية بين العاملين بالوحدة المحلية وتوزيع ادوات الوقاية ضد فيرس كورونا على الموظفين بالوحدة كما تم تعقيم مبني الشروق والذي يحتوي على مكتب التموين والوحدة الصحية والشئون الاجتماعية تضمنت الحملة التجول فى الشوارع وتعريف الأهالي بأعراض فيروس كروناوطرق وأساليب الوقاية من الفيروس وكيفية تعقيم المنازل، وكذلك وتم وضع الملصقات الخاصة بالتوعية على السيارات والتكاتك والمحلات بالقرية وذلك بمشاركة الأمين المساعد بالمركز وائل صاوي وأمين الشباب احمدعطية امين وامين تنمية الموارد البشرية مصطفي صاوى وامين الإعلام وائل المصري.

هذا وقد صرح امين المركز باستمرار الحملة فى تعقيم المصالح الحكومية والأماكن التي يتردد عليها المواطنين بكثافة بالقري والنجوع وتوعية المواطنين ضد مرض كورونا المستجد.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي يتبناها الحزب للوقاية من فيروس كورونا.

حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
حملة توعية بالشوارع للمواطنين لحزب مستقبل وطن بالفيوم للوقاية من فيروس كورونا
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الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا فيروس كورونا تعقيم سيارات تطهير وتعقيم المصالح الحكوميه

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