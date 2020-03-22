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مفاجأة.. تشيلسي يتفوق على الجميع ويقترب من خطف نجم الدوري الألماني

الأحد 22/مارس/2020 - 05:43 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي بشده من التعاقد مع واحد من نجوم الدوري الألماني الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تشيلسي يستهدف ضم سانشو

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية أن نادي تشيلسي يرغب في التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف القادم.

البلوز ينهي الاتفاق مع بوروسيا لضم جادون

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي تشيلسي تمكن من إنهاء الاتفاق مع نادي بوروسيا دورتموند لضم سانشو في الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتبقى أن ينهي نادي تشيلسي الاتفاق مع سانشو وممثلي اللاعب لإقناعه بالانضمام إلى صفوف البلوز في الصيف القادم.

منافسة قوية بين كبار أوروبا لضم سانشو

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي برشلونة ونادي ريال مدريد ونادي مانشستر سيتي.

مشاركات سانشو مع نادي بوروسيا دورتموند هذا الموسم

وقد شارك جادون سانشو في 35 مباراة حتى الآن مع نادي بوروسيا دورتموند خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 17 هدف وصنع 16 هدف آخرين.
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