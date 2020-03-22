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حماة الوطن يطلق حملة لتطهير المنشآت والشوارع بكافة المحافظات

الأحد 22/مارس/2020 - 05:39 م
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الحملة
الحملة
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قال الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة وطن، إن حملة التعقيم والتطهير التى تقوم بها أمانات الحزب على مستوى الجمهورية تأتى فى إطار السياسة التى ينتهجها الحزب لدعم الدولة المصرية فى إطار خطتها للتصدى للفيروس وحرصًا على صحة وسلامة جميع المواطنين.

وأكد "هريدي"، أنه انطلاقا من الدور المجتمعى للحزب أطلق الحزب بمحافظة بني سويف حملة تعقيم وتوعية وتوزيع كمامات لجميع المصالح الحكومية والمدارس والمساجد والوحده المحلية بمركز بني سويف، دعمًا للدولة والأهالي لمواجهة كورونا.

وأشار إلى أن أمانة الحزب بالقليوبية قامت بالمشاركة الفعالة على مستوى المحافظة بشراء المطهرات والكمامات وتوزيعها على المواطنين مع نشر ملصقات للتوعية ونظم الحزب  بالبحيرة عدد من الحملات التوعوية والإرشادية للتوعية بخطورة الإصابة بالفيروس والعدوى وسرعة انتشاره من خلال السوشيال ميديا وقام أعضاء الحزب بوضع ملصقات إرشادية على أوجه المحلات والصيدليات وأماكن التجمعات بمعظم  شوارع المحافظة وبالإسكندرية نظمت امانة الحزب حملة توعية في شوارع المحافظة.

وأوضح رئيس حزب حماة وطن، أن الحملة تضمنت توزيع منشورات صحية للتعريف بفيروس كورونا المستجد وأعراضه وطرق الوقاية منه وذلك ضمن حملات الحزب التي تهدف إلى الحماية والوقاية من المرض وأيضًا لطمأنة المواطنين وبث المعلومات الصحيحة دون الشائعات والأكاذيب ونجع حمادي وبمشاركة نائب الحزب ماجد طوبيا تم تعقيم وتطهير شوارع المدينة كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وفى سوهاج، قامت حملة من شباب الحزب بتطهير المنازل والمحلات التجارية ضد فيروس كورونا وتوزيع منشورات للوقاية من الفيروس وفى المنوفية قامة أمانه الشهداء بحملة تطهير واسعة من فيروس كورونا ببعض مساجد قرى المركز وفى اسيوط تم إطلاق حملة (شعب أسيوط في عيون حماة الوطن)، حيث قاموا بتوزيع المطهرات والكمامات على المواطنين، وتطهير المسطحات الصلبة بالمؤسسات الحكومية والمجمعات السكنية ذات الكثافة العالية ومواقف السيارات، وتوزيع بروشورات توعية عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، والمرور بمكبرات صوت لتوعية المواطنين، وحملة إعلامية عبر الإنترنت للتوعية ونفس الأمر ينطبق على محافظات الوادى الجديد وكفر الشيخ والاسماعيلية والبحر الأحمر قاموا بعمل حملات توعية ونشر ملصقات بالشوارع للتوعية مع تعقيم بعض المساجد والمدارس بكل محافظة ومازالت الحملة مستمرة فى جميع محافظات مصر.

وناشد الهريدى، المواطنين بضرورة تكاتف الجهود للعبور من هذه المرحلة مع الالتزام الكامل بتعليمات الحكومة واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للقضاء عليه خاصة وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة للتصدي له من خلال حملات التوعية، والفحص الطبي والاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين.
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الكلمات المفتاحية

مطهرات فيروس كورونا حزب حماة وطن تعقيم المساجد تطهير المنشات المصالح الحكوميه الإجراءات الاحترازية

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