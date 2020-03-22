Advertisements
Advertisements
Advertisements

علي لطفي يوجه رسالة إلى إكرامي بعد قرار الرحيل

الأحد 22/مارس/2020 - 05:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
وجه علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة لزميله شريف إكرامي والذي أعلن النادي الأحمر رحيله نهاية الموسم.

وكتب لطفي عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" :"كابتن شريف إكرامي 
مش عارف أبدأ منين ولا أقولك إيه غير إنك فعلاً من أحسن وأنضف الشخصيات إلي عرفتها مش علي مستوي الكوره بس ده في حياتي كلها".

وأضاف :"كنت دايماً بتنصحني و بتدلني للخير ليا دايماً وكان شرف ليا إني كنت قريب ليك في النادي أستفدت منك كتير جداً بره الملعب وجوه الملعب".

وتابع :"في كل تمرينه وكل موقف كنت بتعلم منك حاجه انا قبل ما أجي النادي الأهلي كنت بحبك من تعاملاتك الراقيه معايا في معسكرات المنتخب بس لما قربت منك ربنا يعلم انت بقيت عندي إيه ومن أكتر الشخصيات الي أثرت فيا في حياتي".

وزاد :"ربنا يكتبلك الخير في خطوتك الجايه انت مكسب لأي مكان في أي منصب وإن شاء الله هتبقي خطوه موفقه ليك مع إني ملحقتش اشبع منك السنتين تلاته دول يا وحش أفريقيا يا محترم".

Advertisements

أخبار تهمك

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 4 ساعات

صدق أو لا تصدق.. برشلونة ضيع على نفسه فرصة ضم الصفقة الكبرى بثمن بخس

منذ نصف ساعة

عاجل.. وزير الأوقاف يعلن مصير صلاة الجمعة المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة و 18 دقيقة

يتسبب في إدمان وغازات سامة.. تحذير للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ أقل من ساعتين

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

منذ حوالي 10 ساعة

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 14 ساعة

السيسي: "مش عايز أخوفكم بس إحنا في أمر جلل واقعدوا في بيوتكم"

منذ ساعة

مفاجأة وراء تهرب أحمد فتحي من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

خوفا من كورونا.. نجم منتخب مصر في الحجر الصحي

منذ ساعتين و 32 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:17 م

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

04:53 م

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

04:03 م

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status