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التحقيق مع صاحب مصنع لحيازته 20 ألف كمامة مغشوشة

الأحد 22/مارس/2020 - 05:32 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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قررت نيابة المعصرة الجزئية، التحفظ علي 20 ألف كمامة طبية مغشوشة داخل مصنع وأمرت بإعدامها، كما بدأت بالتحقيق مع صاحب المصنع وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهم.

البداية عقب ورود تعليمات لقسم شرطة المعصرة، عن تصنيع كمامات طبية مغشوشة داخل ورشة لتصنيع الملابس.

على الفور خرجت مأمورية من ضباط قسم شرطة المعصرة بقيادة المقدم محمد مجدي رئيس المباحث ومعاونه الرائد كريم عبد العاطي وتمكنوا من ضبط ٢٠ ألف كمامة طبية مغشوشة وبالقبض على صاحب المصنع أقر بأنه يقوم بتصنيع الكمامات المغشوشة لبيعها في الأسواق مستغلا أزمة انتشار وباء ڤيروس كورونا وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن ناحية أخري، أعلن جهاز حماية المستهلك، أنه في ضواء حملاته المستمرة على عدد الأسواق من خلال مأمورى الضبطيه القـضائيه بادارة الرقابة على الأسواق بالجهاز فقد تمكن في محافظتي قنا وبني سويف من ضبط مصنع غير مرخص يقوم يتصنيع كمامات ومطهرات مجهولة المصدر.

وأضاف الجهاز في بيانه أن الحملة بالمحافظتين نجحت في ضبط أيضا سيارة محملة بكمية كبيرة من الكحول الطبي مجهولة المصدر( المغشوش) كانت معدة لبيعها للمواطنين كما تم ضبط مكاتب ومحال مستلزمات طبية به عدد كبير من الجوانتيات والكمامات والمحاليل الطبية مجهولة المصدر، وضبط معمل غير مرخص لتصنيع المطهرات الطبية والصابون السائل، وأسفرت المأموريات أيضا عن ضبط ترزي يقوم بتصنيع كمامات طبية لأحد شركات المستلزمات الطبية.

وألمح الجهاز إلى أن حملة أيضًا نجحت في محافظة كفر الشيح وخاصة بمدينة دسوق من ضبط مصنع لإنتاج المنظفات والمطهرات بدون ترخيص وبداخله عدد كبير من عبوات الجيل مطهر وكمية كبيرة من مواد خام من نفس ذات المطهر وعبوات فارغة معدة للتعبئة، مشيرا إلى أنه تم مصادرة المضبوطات.

وشدد الجهاز في بيانه، على المواطنين ضرورة الابلاغ عن أيه ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أيه معلومات بشأنها، مؤكدًا أنه وبالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية ومن خلال سيارات الضبطية القضائية يعمل على مدار الساعة لضبط الأسواق ومواجهة كافة أشكال الغش والاحتكار.
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الكلمات المفتاحية

نيابة المعصرة الجزئية مطهرات كمامات مجهولة المصدر كمامات طبية الكحول الطبي

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