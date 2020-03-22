حزب مستقبل وطن بالفيوم يواصل حملات التوعية من فيروس كورونا



وقامت اليوم أمانتي حزب مستقبل وطن بندر اول وثاني الفيوم تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي أمين المحافظة وإشراف امين بندر اول مصطفي حسني وأمين بندر ثاني جمال دكروري بحملة تعقيم وتطهير شملت مديرية التضامن الاجتماعي حيث تم تطهير وتعقيم المبني ووضع ملصقات التوعية علي الجدران عقب ذلك توجهت الحملة الي دار رعاية الأيتام بعائشه حسانين لتطهرها وتعقيمها وتم تعليق الملصقات الخاصه بالتوعية. كما تم شرح أعراض فيروس كرونا وطرق وأساليب الوقاية من الفيروس وكيفية التعقيم وذلك بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم شارك بالحملة أمين التنظيم ببندر اول محمد فكري وأمين التنظيم ببندر ثاني محمد عشري وأعضاء الامانات الفرعيه لأمانتي البندر.



انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تواصل أمانة الحزب بمركز طامية بمحافظة الفيوم حملة التوعية ضد فيروس كورونا المستجد تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.



كما قامت اليوم أمانة مركز طامية تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي أمين المحافظة بإشراف الصحفي محمود عمرأمين المركز، بحملة تعقيم وتطهير الوحدة المحلية بكفر محفوظ مركز طامية، حيث تم نشر رسائل التوعية بين العاملين بالوحدة المحلية وتوزيع ادوات الوقاية ضد فيرس كورونا على الموظفين بالوحدة كما تم تعقيم مبني الشروق والذي يحتوي على مكتب التموين والوحدة الصحية والشئون الاجتماعية تضمنت الحملة التجول فى الشوارع وتعريف الأهالي بأعراض فيروس كرونا وطرق وأساليب الوقاية من الفيروس وكيفية تعقيم المنازل وكذلك وتم وضع الملصقات الخاصة بالتوعية على السيارات والتكاتك والمحلات بالقرية وذلك بمشاركة الأمين المساعد بالمركز وائل صاوي وأمين الشباب أحمد عطية أمين، وأمين تنمية الموارد البشرية مصطفي صاوى وأمين الإعلام وائل المصري.



وقد صرح أمين المركز باستمرار الحملة فى تعقيم المصالح الحكومية والاماكن التي يتردد عليها المواطنين بكثافة بالقري والنجوع وتوعية المواطنين ضد مرض كورونا المستجد.



ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي يتبناها الحزب للوقاية من فيروس كورونا.





انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تواصل أمانتي الحزب ببندر الفيوم أول وثاني حملة التوعية ضد فيروس كورونا المستجد تحت رعاية المستشارعبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.