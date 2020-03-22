روسيا.. إصابة خمسة جنود بالأسطول الشمالي إثر انفجار ذخيرة مدفعية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد، أن خمسة جنود من الأسطول الشمالي أُصيبوا بعد أن انفجرت قذيفة مدفعية في مجمع مخازن في مورمانسك أوبلاست.