Advertisements
Advertisements
Advertisements

روسيا.. إصابة خمسة جنود بالأسطول الشمالي إثر انفجار ذخيرة مدفعية

الأحد 22/مارس/2020 - 05:22 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد، أن خمسة جنود من الأسطول الشمالي أُصيبوا بعد أن انفجرت قذيفة مدفعية في مجمع مخازن في مورمانسك أوبلاست.

وقالت الوزارة، في البيان: "وفقًا للبيانات الأولية، وقع الانفجار نتيجة لانتهاك متطلبات السلامة أثناء عمليات التحميل والتفريغ في المنطقة التقنية لمجمع المستودعات"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقع الانفجار بسبب انتهاك متطلبات السلامة في العمل، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

شرعت قيادة الأسطول الشمالي في التحقيق في الحادث. تم نقل المصابين إلى مستشفى عسكري حيث حصلوا على كل المساعدة الطبية اللازمة. حياتهم ليست مهددة.

الأسطول الشمالي، هو فرع من البحرية الروسية في القطب الشمالي ومقره سيفيرومورسك في شمال غرب روسيا منطقة مورمانسك.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة وراء تهرب أحمد فتحي من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ أقل من ساعتين

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 14 ساعة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وزير الأوقاف يعلن مصير صلاة الجمعة المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

يتسبب في إدمان وغازات سامة.. تحذير للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي: "مش عايز أخوفكم بس إحنا في أمر جلل واقعدوا في بيوتكم"

منذ ساعة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة و 18 دقيقة

خوفا من كورونا.. نجم منتخب مصر في الحجر الصحي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

صدق أو لا تصدق.. برشلونة ضيع على نفسه فرصة ضم الصفقة الكبرى بثمن بخس

منذ نصف ساعة

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

منذ أقل من ساعة

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

منذ حوالي 10 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:17 م

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

04:53 م

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

04:03 م

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status