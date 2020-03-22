صدمة قوية.. صفقة برشلونة المنتظرة تقترب من توتنهام

اقترب نادي برشلونة الإسباني من تلقي صدمة قوية بشأن صفقة الفريق المنتظرة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



برشلونة يستهدف ضم ويليان



وكان نادي برشلونة قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع البرازيلي ويليان نجم نادي تشيلسي الإنجليزي في الصيف القادم.



ويليان يختار الانضمام إلى توتنهام بشكل مجاني



ولكن كشفت صحيفة "توتو سبورت" أن ويليان سينتقل إلى صفوف نادي توتنهام في الصيف القادم بعد أن دخل النادي الإنجليزي معه في مفاوضات جاده لضمه.



وأشارت الصحيفة أن ويليان سينضم لصفوف نادي توتنهام في الصيف القادم بعقد يمتد إلى 3 مواسم قادمه بشكل مجاني بسبب انتهاء عقده مع نادي تشيلسي في نهاية الموسم الجاري.



وكان نادي تشيلسي قد عرض على ويليان تجديد عقده مع الفريق ولكنه رفض عرض البلوز وقرر خوض تجربة جديدة مع نادي أخر.



مشاركات ويليان مع نادي تشيلسي هذا الموسم



وقد شارك ويليان في 35 مباراة حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 6 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.