Advertisements
Advertisements
Advertisements

صدمة قوية.. صفقة برشلونة المنتظرة تقترب من توتنهام

الأحد 22/مارس/2020 - 05:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
اقترب نادي برشلونة الإسباني من تلقي صدمة قوية بشأن صفقة الفريق المنتظرة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة يستهدف ضم ويليان

وكان نادي برشلونة قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع البرازيلي ويليان نجم نادي تشيلسي الإنجليزي في الصيف القادم.

ويليان يختار الانضمام إلى توتنهام بشكل مجاني

ولكن كشفت صحيفة "توتو سبورت" أن ويليان سينتقل إلى صفوف نادي توتنهام في الصيف القادم بعد أن دخل النادي الإنجليزي معه في مفاوضات جاده لضمه.

وأشارت الصحيفة أن ويليان سينضم لصفوف نادي توتنهام في الصيف القادم بعقد يمتد إلى 3 مواسم قادمه بشكل مجاني بسبب انتهاء عقده مع نادي تشيلسي في نهاية الموسم الجاري.

وكان نادي تشيلسي قد عرض على ويليان تجديد عقده مع الفريق ولكنه رفض عرض البلوز وقرر خوض تجربة جديدة مع نادي أخر.

مشاركات ويليان مع نادي تشيلسي هذا الموسم

وقد شارك ويليان في 35 مباراة حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 6 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.
Advertisements

أخبار تهمك

صدق أو لا تصدق.. برشلونة ضيع على نفسه فرصة ضم الصفقة الكبرى بثمن بخس

منذ نصف ساعة

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

منذ أقل من ساعة

السيسي: "مش عايز أخوفكم بس إحنا في أمر جلل واقعدوا في بيوتكم"

منذ ساعة

يتسبب في إدمان وغازات سامة.. تحذير للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة وراء تهرب أحمد فتحي من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة و 18 دقيقة

خوفا من كورونا.. نجم منتخب مصر في الحجر الصحي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ أقل من ساعتين

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يعلن مصير صلاة الجمعة المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:17 م

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

04:53 م

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

04:03 م

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status