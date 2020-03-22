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سويسرا تسجل 900 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الأحد 22/مارس/2020 - 05:12 م
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بوابة الفجر
الفجر
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سجلت سويسرا، مساء اليوم الأحد، 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع عدد الإصابات إلى أكثر من7 ألاف حالة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقالت وزارة الصحة السويسرية، يوم أمس السبت، إن "المستشفيات في إقليم تيسينو المتاخم لحدود إيطاليا (الأكثر تضررًا في أوروبا) تواجه ضغطاً شديداً".

وأوضح مدير قسم الأمراض المعدية بالمكتب الاتحادي للصحة دانيل كوخ: أن "الوضع في تيسينو متأزم للغاية"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

هذا وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا صحة عالمية سويسرا

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