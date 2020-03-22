صدق أو لا تصدق.. برشلونة ضيع على نفسه فرصة ضم الصفقة الكبرى بثمن بخس

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة أهدر فرصة ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينز نجم إنتر ميلان الإيطالي مقابل مبلغ ضعيف في وقت سابق.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مارتينيز يعتبر الهدف الرئيسي لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأن برشلونة سيقوم بدفع مبلغ 111 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الأرجنتيني مع إنتر ميلان من أجل الحصول على خدماته.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة بدأ بمراقبة لاوتارو مارتينيز في عام 2016 وذلك عقب تألقه في بطولة للشباب تحت 20 عامًا.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه منذ ذلك الوقت أصبح لاوتارو مارتينيز تحت عيون كشافة برشلونة كهدف مستقبلي على الرغم من أنه كان يلعب في الفريق الثاني لراسينج.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة طور اهتمامه بشأن ضم لاوتارو مارتينيز في موسم 2016/2017، حيث أصبح النجم الأرجنتيني يشارك مع فريقه راسينج محليًا وقاريًا وهو في التاسعة عشر من عمره وسجل 9 أهداف.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه في الموسم التالي زاد لاوتارو مارتينيز من عدد مشاركاته كأساسي بالإضافة إلى تسجيله 18 هدفًا رفقة راسينج وكان كشافو برشلونة يشاهدون مباريات لاوتارو مارتينيز مباشرة من الملعب.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه تم اقتراح اسم لاوتارو مارتينيز على الإدارة الرياضية في برشلونة لضمه ثم تحدث المسئولون مع ممثليه الذين أكدوا أن قيمة اللاعب تتراوح بين 7 إلى 10 ملايين يورو.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميلان تدخل في ذلك الوقت وعرض 25 مليون يورو بصورة مفاجئة وحصل على توقيعه في حين رأى برشلونة أن هذا الرقم باهظ في نجم شاب ويعتبر مجرد رهانًا في المستقبل.





وكشفت تقارير صحفية إسبانية منتصف الشهر الجاري أن برشلونة يحرص على التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي ليكون خليفة للأوروجوياني لويس سواريز نجم الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن إدارة برشلونة كانت على تواصل دائم مع ممثلي مارتينيز وعائلته وأنها حريصة جداً على التعاقد مع النجم الأرجنتيني.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مارتينيز قد يتخذ قراره النهائي بشأن انضمامه إلى برشلونة في الأسبوعين المقبلين علمًا بأن النجم الأرجنتيني ينتهي عقده مع إنتر ميلان في صيف 2023.