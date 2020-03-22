مقتل 11 من عائلة واحدة في غارة جوية شمال أفغانستان

قتلت غارة جوية في مقاطعة قندوز شمالي أفغانستان 11 شخصًا من عائلة واحدة، وفقًا لما كشفه شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاحد.





وأفاد شهود عيان، أن غارة جوية أصابت منطقة ياكوت بمحافظة قندوز إمام صاحب الليلة الماضية وأسفرت عن مقتل أطفال ونساء من بين آخرين.





ولم تعلق القوات الأفغانية على الحادث حتى الآن.





بالإضافة إلى ذلك، كان هناك قتال عنيف في ذلك نتيجة لهجمات طالبان على نقاط التفتيش الأمنية في مناطق قندوز دشت آرتشي وخان آباد وإمام صاحب الليلة الماضية، حسبما قال المتحدث باسم شرطة قندوز، هاجر الله أكبري لـ"سبوتنيك".





وأضاف "أكبري": "خلال الاشتباكات قتل 24 مسلحًا من طالبان وأُصيب 19 آخرون بينهم زعيم جماعة طالبان قاري حافظ"، مشيرًا إلى أن اثنين من قوات الأمن قُتلا وأُصيب أربعة آخرون.





نجا طفل واحد فقط من العائلة، يار محمد، من الهجوم.





أثار الهجوم رد فعل عنيفًا قويًا بين سكان المنطقة، حيث وقع مدنيون أبرياء ضحية للهجوم الذي استهدف القضاء على مسلحي طالبان.





وقال شو نواز، فرد آخر من العائلة: "نريد عقاباً للقتلة. ينبغي سماع صوتنا. من يعطي معلومات عن منازل المدنيين التي ستهاجم، سنطلب".





وفي مطلع مارس، قالت "طالبان"، إنها على الرغم من توقيع اتفاق السلام مع واشنطن، إلا أنها ستهاجم القوات الأفغانية في أعقاب رفض كابول الإفراج عن 5000 سجين من "طالبان".





تستمر الاشتباكات المسلحة في أفغانستان على الرغم من توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في 29 فبراير يضمن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، في مقابل موافقة المنظمة المتشددة على الدخول في محادثات مع الحكومة الأفغانية.



