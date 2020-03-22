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غلق 4 مستودعات مخالفة تعبيء معقمات مجهولة المصدر بالرياض

الأحد 22/مارس/2020 - 05:09 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية، بالتعاون مع الجهات المعنية، اغلاق 4 مستودعات مخالفة تعبئ معقمات من مواد خام مجهولة المصدر في ظروف سيئة ولا تحمل بينات تعريفية ودون الحصول على تراخيص.

وجرت الحملة التفتيشية في الرياض بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للجمارك وأمانة منطقة الرياض واللجنة الأمنية.

وضبطت "الغذاء والدواء 1100 منتج طبي منتهي الصلاحية، و36 منتج طبي غير مسجل، إضافةً إلى 532 منتج طبي مخالف للبطاقة التعريفية، و2640 عبوة من المعقمات مجهولة التركيب، و784 عبوة من المستحضرات الجنسية غير المسجلة لدى الهيئة.

وأدت الحملة التفتيشية أيضاً إلى ضبط مواد غذائية ومنتجات سبق لـ"الغذاء والدواء" التحذير منها وتُخزن في ظروف غير مهيأة وفي درجة حرارة عالية، مع مخالفات تغيير تاريخ الصلاحية لعدد من المنتجات الطبية.

وجرى إتلاف كميات كبيرة من المستحضرات الصيدلانية، وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

ويذكر أن أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، تسجيل 119 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها 7 حالات مرتبطة بالسفر و72 حالة من الجنسية التركية.

وأوضح الدكتوى العبدالعالي في المؤتمر الصحفي، لكشف مستجدات فايروس كورونا، أنه يتم رصد المزيد من حالات المخالطين للمصابين بكورونا، داعيا الجميع إلى البقاء في المنازل وتجنب المخالطة والتنقل، وقال "انتبهوا لأنفسكم.. المخالطة خطيرة جدا".

وقال متحدث وزارة الصحة: حذرنا مرارا وتكرارا من حضور المناسبات والتجمعات لأنها خطيرة على أفراد المجتمع، مضيفا: "إجراءات مكافحة كورونا مستمرة بشكل صارم".

وبين المتحدث باسم "الصحة"، أن من بين الحالات الجديدة المسجلة، 40 إصابة مخالطة لحالات سابقة وارتبطت بحضور المناسبات والتجمعات، مؤكداً أن "الخطوات الاحترازية متعددة وقد نلجأ للمزيد منها متى ما دعت الحاجة لذلك"، و"نرجو عدم السفر بين المدن إلا لأمر ضروري"، مشيرا إلى أن "تعليق الدخول إلى القطيف خطوة وقائية ومعدل الحالات المسجلة فيها في انخفاض".

وكان الدكتور العبدالعالي قد أعلن أمس (السبت) ارتفاع الإصابات إلى 392 حالة، قبل أن يتم اليوم إعلان 119 حالة جديدة بـ"كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 511 إصابة.
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