محمد العمروسي لـ"الفجر الفني" "اتكهربت 4 مرات في "بنات موسى".. وهذه أعمالي في رمضان"

الفجر الفني

في البداية نهنئك على مسلسل "بنات موسى" كيف كانت ترشيحك للمسلسل؟



ما الذي جذبك للمشاركة في المسلسل؟



حدثنا عن شخصيتك في المسلسل؟



كيف كان استعدادك للشخصية؟

ما الرسالة التي تبعثها من خلال شخصيتك في المسلسل؟



أن مش اي واحدة ترتبط بواحد فلابد أن تكون فاهمة الشخصية اللي قدامها اذا كان شخص صادق في مشاعره ولا طمعان في اموالها.





ماذا عن كواليس المسلسل؟



كواليس جميلة وممتعه جدًا حيث اننا كنا أكثر من أخوات في اللوكيشن وتقريبًا هذا الحب كان سبب كبير في نجاح المسلسل بهذه الطريقة.





هل واجهت صعوبات أثناء التصوير؟



واجهت العديد من الصعوبات أثناء التصوير ومن اصعب الايام التي واجهت فيها الصعوبات أثناء التصوير كان يوم فيه مطر غزير وكنا بنصور مشهد دفن "موسى" في المقابر وبعد الانتهاء من التصوير عودت إلي الكرفان وعندما قمت بفتح باب الكرفان اصيبت بصاعق كهربائي انا والمساعد الخاص بي وتكررت هذه الحادثة معي ثلاث مرات آخرى من نفس الكرفان.





ما أكثر مشهد أثر فيك أثناء التصوير؟



جميع المشاهد أثرت فيا لاني بشتغل على اعصابي جدًا وبحاول اخرج من الشخصية الموجودة فيا لكي اجسد شخصية آخرى في مسلسل آخر وهذا الامر متعب لاعصاب جدًا.





ألم تخش من ردة فعل الجمهور وانتقاد البعض لظهورك بهذه الشخصية المستبدة؟



لا لم اشعر بالخوف بالعكس فرحت كثيرًا بردود فعل الجمهور ولفت انتباهي أن الناس كارهه ومتستفزة من الشخصية لان هذه دليل على نجاحي في تجسيد الشخصية.







شاركت في الاوف سيزون أكثر من مرة.. من وجهة نظرك هل يحقق نجاح أفضل من موسم رمضان؟



فمن خلال تجاربي السابقة في مسلسل "انا شهيرة انا الخائن، واختيار اجباري، وروبي"، الاوف سيزون بيحقق نجاح أكبر من الموسم الرمضاني لان عدد المسلسلات في رمضان كثير والجمهور لم يستطيع متابعة هذه الاعمال في وقتًا واحد.





ما رأيك في عرض المسلسلات على المنصات الإلكترونية؟



المنصات هي المستقبل فالحياة كلها ستكون منصات إلكترونية وسينتهي عصر التليفزيون خلال عامين وذلك لان الجمهور لا يحب متابعته بسبب كثرة الإعلانات.





ما الأهم بالنسبة لك أم مساحة الدور؟



الأهم بالنسبة لي الاختيار وليس الانتشار، ولاتهمني مساحة الدور بقدر ما تهمني أن يكون دورًا مؤثرًا في العمل، واستطيع من خلاله أترك بصمة واضحة في العمل.





ما الذي حققته من تجاربك الفنية؟



حب الناس والجمهور.





هل يأخذ حلم تحقيق النجومية على حساب حياتك الشخصية؟



بالتاكيد بيكون على حساب حياتنا الشخصية.





إلى أي مدى انت راضي عن أعمالك؟



الحمدلله، راضي بشكل كبير جدًا، عن خطواتي لاني بختار العمل بدقة.





من المخرجين التي تتمنى العمل معهم؟



اتمنى العمل مع محمد ياسين وتامر محسن ومحمد شاكر خضير وحسام علي.





ماذا عن جديدك في السينما؟



لا يوجد أعمال جديد في السينما لان انا مركز أكثر في الدراما حاليًا.





ماذا عن مشاركتك في رمضان2020؟



اخوض رمضان من خلال مسلسل "ليالينا، والنهاية.





ما رأيك في أغاني المهرجانات؟



لا استطيع أن انكر وجود اغاني المهرجانات فهمي سائدة ولكن أتمنى أن تكون كلمات الأغاني تليق مع الورث الغنائي العظيم التي تركته أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.





ما رأيك في قرار الفنان هاني شاكر؟



انا ضد قرار هاني شاكر في المنع انا مع أن يكون في نقابة تسيطر على مطربين المهرجانات وتحدد لهم المسموح بغنائه.





الفنان محمد العمروسي، شاب يتملك موهبة فنية كبيرة، استطاع من خلالها أن يصل إلى قلوب محبيه في وقت قصير، يعشق الفن، ويتمنى أن يحقق أكثر مما وصل إليه، ونجح في تقديم اعمال تركت له بصمة في الوسط الفني.والتقى "" بالفنان محمد العمروسي، وتحدث عن الصعوبات التي واجهته أثناء تصوير مسلسل "بنات موسى"، وعن أعماله الجديدة في رمضان.قام بترشيحي المخرج ايمن محمد أسامة والؤلف محمد محرز وأمين جمال وسررت كثيرًا بالعمل في ذلك المسلسل.أن قصة الأرث والبنات التي لم ترث من اهلها واكل حقوق اليتيم موجودة في بيوت كثيرة جدًا وخصوصًا في الصعيد، ومن خلال المسلسل بنبعث رسالة أن الفلوس والارث مش اهم حاجه فكثيرًا من الناس لديهم اموال فائضة ولكن لم يستطيعوا التمتع بهذه الاموال بسبب مرضهم ودليل على ذلك فيروس كورونا المنتشر فكثير من نجمات هوليود اصيبت بهذا الفيروس ولم تنفعهم موالهم في الشفاء من هذا المرض الخطير، لذلك اهم حاجة الحب بين الناس فالانسان الذي يعيش بين اربع حيطان مع الاموال مش مثل الانسان الذي يعيش مع واحد يهتم بيه.اجسد شاب يدعى "خالد" مستبد جدًا وخاطب بنت موسى الصياد "فاتن" طمعًا فيها وفي أموالها الكثيرة.ذاكرت الورق كويس وبدأت ابحث عن الناس التي تشبه شخصية "خالد" واتعاملت معاها حتى استطاعت أن اصل لهذه الشخصية.