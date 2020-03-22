محافظ كفرالشيخ يصدر قرارًا هامًا لمواجهة فيروس "كورونا"

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، القرار رقم (345)، والذي جاء نصه، على كافة العاملين بمنظومة إعداد أو بيع منتجات غذائية نصف مطهية أو مطهية كاملًا أو مشروبات الالتزام بارتداء قفازات بلاستيكية وأقنعة واقية وحمل شهادات صحية وتطبيق كافة المعايير الصحة، وعلي جميع العاملين بالمواقع المشار إليها القيام بأعمال الرش والتطهير لتلك المواقع أكثر من مرة يوميًا والتخلص الأمن من القمامة.



وذلك حرصًا وحفاظًا علي حياتهم والمترددين من المواطنين، وعلي جميع الجهات المعنية وذات الصلة المرور الدوري علي تلك المواقع ومتابعة تطبيق المعايير والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، وفي حال عدم الالتزام بتلك المعايير الصحية يتم الإغلاق الإداري فورًا للمنشأة المخالفة لمدة شهرًا.



وشدد محافظ كفرالشيخ، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف أحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق، وضرورة المتابعة الميدانية علي مدار اليوم للحالة العامة فى الشوارع، يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المُتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



كما تابع محافظ كفر الشيخ، انتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفر الشيخ والمحافظات المحيطة، وتوفير 20 جهازًا كاشفًا لدرجات الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، في ضوء المشاركة المجتمعية لاستخدامها لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة في نقاط ثابتة ومتحركة في محاولة جادة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا.



يأتي ذلك فى إطار إحكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة، خاصةً قرية الجرايدة التابعة لمركز ومدينة بيلا، الواقعة على حدود محافظتي كفرالشيخ والدقهلية، وبمركز ومدينة دسوق على حدود محافظة كفر الشيخ مع محافظة البحيرة.



وأشار المحافظ أن الإجراءات الاحترازية المُتبعة وتكثيف أعمال التطهير بجميع المرافق العامة والأسواق ودور العبادة، مع مضاعفة أعمال التقصي وتكثيف حملات التوعية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة مُمثلة في: الوحدات المحلية، والصحة والطب البيطري، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبمشاركة المجتمع المدني لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



ووجه المحافظ، اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الوقائية والتفتيشية على حدود ومنافذ المحافظة، خاصةً مع محافظة الدقهلية ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، نظرًا لرصد عددًا كبيرًا من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.